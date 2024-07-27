2024 Paris Olimpiyatları biletleri pahalı olduğu için mi satılamadı?

Paris Olimpiyatları'nın açılışı gösterilerle, ilk kez stat dışında yapıldı. Olimpiyat oyunları için basılan yaklaşık 600 bin biletin hala satılamadığı belirtilirken, bu durumun organizatörler üzerinde mali baskılara neden olacağı düşünülüyor.

Financial Times analizine göre, yeniden satış listesine alınan bilet sayısının bir ay önce 180 bin olduğu, bunun olimpiyat açılışının yapıldığı hafta başında 270 bin 465'e çıktığı belirtildi.

Olimpiyatları yerinde izlemek isteyenler için satışa sunulan biletlerin en pahalısı 2.970 euro (106.207 TL) olurken, en uygun bilet fiyatı ise 90 euro (3.218 TL) olarak belirlendi.

Sosyal medyada da bilet fiyatlarını yüksek bulanların eleştirileri görüldü.

Kademeli satışa çıktı

Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet de satılamayan on binlerce biletin "hayal kırıklığı oluşturduğunu" kabul etmiyor.

Estanguet, stadyum etkinliklerinde görülen boş koltukların, daha önce görülmeyen bir durum olmadığını, 2012 Londra Olimpiyatları'nda da 264 bin biletin satılamadığını söyledi.

Paris 2024'ün, Rio 2016'dan çok daha iyi durumda olduğunu belirten Estanguet, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, organizasyondan sadece bir hafta önce 1,3 milyon biletin satışa sunulduğunu, halen satışta olan biletlerin olduğunu belirtti.

Organizatörlerin elinde, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları öncesinde 10 milyon bilet olurken, biletlerin hepsi aynı anda satışa çıkmadı. Kademeli satışa çıkan biletler için Estanguet bir basın toplantısında, “Bu yüzden bir hafta öncesinden hala bilet bulunabiliyor. Artık satışın son aşamasındayız” demişti.

Şu ana kadar Paris 2024 oyunlarında 8,8 milyon bilet satıldığı düşünülüyor.