Filenin Sultanları liderliği kaptırdı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Böylelikle, İtalya grubu lider tamamlarken, Filenin Sultanları ikinci sıraya geriledi.
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Olimpiyatlarda C grubunda yer alan Filenin Sultanları, İtalya'yla karşılaştı. South Paris Arena'da oynanan maçın ilk setini 25-14 kazanan İtalya, ikinci setten 25-16 galip ayrıldı.
Mücadelenin üçüncü setini ise 25-21 kazanan İtalya, maçı 3 -0 kazandı. Filenin Sultanları bu sonuçla grup etabını mağlubiyetle tamamladı.
Set sonuçları
1. set | İtalya 25-14 Türkiye
2. set | İtalya 25- 16 Türkiye
3. set | İtalya 25-21 Türkiye
Olimpiyat 2024