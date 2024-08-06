A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yarı finaldeki rakibi İtalya oldu.
AA
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Çin’i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yarı finaldeki rakibi belli oldu. Sırbistan’ı 3-0 yenen İtalya, millilerin rakibi oldu.
Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yarı finale yükselen Ay-yıldızlılar, 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de İtalya ile karşılaşacak.
Olimpiyat 2024