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Filenin Sultanları, Paris 2024'te finale kalamadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynandı. Mücadeleyi İtalya 3-0 kazandı. Filenin Sultanları bronz madalya için üçüncülük maçına çıkacak.

Haber Merkezi
İHA
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Filenin Sultanları, Paris 2024'te finale kalamadı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final karşılaşmasında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, bronz madalya maçında 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile karşılaşacak.

1. set sonucu: 22-25

2. set sonucu: 19-25

3. set sonucu: 22-25

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