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Kuzey Tunçelli, Paris 2024'te 5'inci oldu

Türkiye spor tarihinde bir ilke imza atan 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Bobby Finke'in dünya rekorunu kırdığı 1500 metre serbest stil finalini 14.41.22'lik dereceyle 5. sırada bitirdi.

Haber Merkezi
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Kuzey Tunçelli, Paris 2024'te 5'inci oldu
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16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda final için yarıştı.

Erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik dereceyle serisini açık ara önde tamamlayan sporcu, genel sıralamada 5'inci olarak finalde yüzme hakkı elde etmişti.

Türkiye kafilesindeki en genç sporcusu olan ve olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türkiyeli sporcu olma başarısı gösteren Kuzey Tunçelli, yarışı 14.41.22'yle 5. sırada tamamladı.

Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte dünya ve Avrupa gençler şampiyona rekoru kırarak üst üste ikinci kez altın madalya kazanmıştı.

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