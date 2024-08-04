Mete Gazoz, Paris 2024'e çeyrek finalde veda etti
2024 Paris Olimpiyatları'nda okçuluk bireysel çeyrek finalinde Mete Gazoz, Kim Woo-Jin'e mağlup oldu ve oyunlara veda etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay çeyrek finalinde Kim Woo-Jin'le karşılaştı. Milli okçu, Güney Koreli rakibine 6-4 mağlup olarak çeyrek finalde elendi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, erkekler bireysel son 16 turunda Fransız Thomas Chirault'u 6-5 yenerek çeyrek finale yükselmişti.
Rakibine 6-4 yenildi
Rakibine 6-4 yenilen Mete Gazoz, oyunlara veda etti. Maç sonrasında konuşan Mete; "Atamadım son oku, yapacak bir şey yok..." ifadelerini kullandı.