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Mete Gazoz, Paris 2024'e çeyrek finalde veda etti

2024 Paris Olimpiyatları'nda okçuluk bireysel çeyrek finalinde Mete Gazoz, Kim Woo-Jin'e mağlup oldu ve oyunlara veda etti.

Haber Merkezi
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Mete Gazoz, Paris 2024'e çeyrek finalde veda etti
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay çeyrek finalinde Kim Woo-Jin'le karşılaştı. Milli okçu, Güney Koreli rakibine 6-4 mağlup olarak çeyrek finalde elendi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, erkekler bireysel son 16 turunda Fransız Thomas Chirault'u 6-5 yenerek çeyrek finale yükselmişti. 

Rakibine 6-4 yenildi

Rakibine 6-4 yenilen Mete Gazoz, oyunlara veda etti. Maç sonrasında konuşan Mete; "Atamadım son oku, yapacak bir şey yok..." ifadelerini kullandı.

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