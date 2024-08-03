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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024'e veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Suwannapheng’e mağlup olarak veda etti.

Haber Merkezi
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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024'e veda etti
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Busenaz Sürmeneli organizasyona veda etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo çeyrek final maçı yapıldı.

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e yenilerek yarı finale yükselme şansını kaçırdı.

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