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Milli güreşçimiz Taha Akgül çeyrek finalde

Milli güreşçimiz Taha Akgül erkekler serbest stil 125 kg son 16 turunda Jonovan Smith'i teknik üstünlükle 10-0 mağlup etti.

Haber Merkezi
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Milli güreşçimiz Taha Akgül çeyrek finalde
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçına çıkan milli güreşçimiz Taha Akgül, Porto Rikolu rakibini mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

10-0 teknik üstünlükle yendi

Milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125kg son 16 turunda Porto Riko'dan Jonovan Darius Smith'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale yükseldi.

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