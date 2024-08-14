Olimpiyatlar sona erdi Visa verileri harcama artışına işaret etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın 11 Ağustos'ta gerçekleştirilen kapanış töreni ile sona ermesiyle birlikte, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın resmi ödeme teknolojisi ortağı Visa, Paris 2024'ün Fransa'daki turizm ve harcamalar üzerindeki olumlu etkisini ortaya koyan yeni veriler yayınladı. Paris, Olimpiyat Oyunları'nın ilk haftasında, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 42 daha fazla Visa kart kullanıcısına ev sahipliği yaptı. Olimpiyat Oyunları etkinliklerinin gerçekleştiği diğer şehirlerde de ziyaretçi sayıları ve harcama miktarlarında önemli artışlar görüldü.

Paris küresel bir destinasyon olarak liderliğini güçlendirdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Paris'e seyahat eden Visa kart kullanıcılarının sayısında yüzde 42 artış gerçekleşti.

Paris 2024'e ev sahipliği yapan diğer şehirler de Olimpiyat Oyunları'ndan fayda gördü: Lille yüzde 188, Saint-Etienne yüzde 150 ve Marsilya yüzde 48 ziyaretçi artışı kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Visa kart kullanıcılarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 72'lik artışla tüm ülkelerden gelen ziyaretçiler arasında en büyük paya sahip olurken, bunu Latin Amerika ve Karayipler (yüzde 62) ve Asya Pasifik (yüzde 57) takip etti.

İngiltere (yüzde 53) ve Almanya (yüzde 53) da dahil olmak üzere Avrupa'daki Visa kart kullanıcıları da Fransa'ya seyahat etti.

Öne çıkan harcama trendleri

Paris’teki Visa kart kullanıcılarının harcamaları da bir önceki yıla göre artış gösterdi. Harcamalarda en büyük artışı yüzde 42 ile İngiltere'den gelen ziyaretçiler yaparken, onları Latin Amerika ve Karayipler (yüzde 34 artış) ve Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 32 artış) takip etti.

Paris 2024 oyunlarına izleyici olarak katılan Visa kart kullanıcıları, katılmayanlara göre yüzde 20 daha fazla harcama yaptı. Avrupalı izleyicilerin (Fransa hariç) yüzde 39'u daha fazla harcama gerçekleştirdi.

Paris'teki harcama seviyelerinde bir önceki yıla göre en önemli artış yüzde 49 ile restoran harcamalarında görüldü.

Paris ekonomisi canlandı

Visa Avrupa CEO’su Charlotte Hogg, “Verilerimiz, Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmanın, Paris ekonomisini canlandırdığına işaret ediyor. Paris her zaman dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri oldu, ancak Paris'i Olimpiyat Oyunları için ziyaret etmenin veya oyunları şehrin birçok ikonik noktasında gerçekleşen etkinliklerde uzaktan izlemenin büyüleyici etkisinin, önümüzdeki yıllarda da birçok ziyaretçiyi buraya çekeceğine inancım tam. Visa olarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın unutulmaz bir deneyime dönüşmesinde pay sahibi olmaktan çok mutluyuz” dedi.

Visa'nın Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için ödeme sistemleri sağlama konusunda üstlendiği sorumluluk, güçlü ve lokasyona özel bir planlama ile geniş ölçekli bir uygulama operasyonunu beraberinde getirdi. Son üç yıl boyunca, Paris 2024 Organizasyon Komitesi ile el ele çalışan Visa, Paris ve diğer ev sahibi şehirlere özel bir ödeme ağı kurarak, 32 Olimpik ve 16 Paralimpik lokasyonda toplam 3.500 satış noktasında Visa ile temassız ödemelerin kabulünü sağladı.