"Paralimpik takımımıza destekten gurur duyuyoruz"

EMRE TURANLI

Shell&Turcas CEO

Shell olarak 101 yıldır ülkemize ilkleri ve yenilikleri kazandırıyoruz. Topluma karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yol güvenliği, inovasyon, kadın istihdamı ve engelsiz yaşam alanlarında programlar yürütüyoruz. Bir ilke imza atarak 2017’de istasyonlarımızda ‘Engelsiz Hizmet Alanları’ oluşturmaya başladık. 855 istasyonumuzdaki bu alanlarla engelli misafirlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Engelsiz Hizmet Alanları’nda bedensel engelli misafirlerimiz, alışverişlerinden tuvalete kadar çalışanlarımızdan refakat desteği alabiliyor, araçlarından hizmet alıp ödeme yapabiliyor. Ayrıca engelli bireylerin dahil olabilecekleri çalışma kültürünü şirketimiz içinde geliştirmeyi hedefleyen engelSİZ Shell Türkiye Platformumuz (enABLE Network Türkiye) çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile yürüttüğümüz “plastik kapak toplama” projemizle tekerlekli sandalye alımı için bağış yapıyoruz. Deli2go sandviçlerimizden elde ettiği gelirlerin bir bölümünü TOFD’ye bağışlıyoruz.

Farklı spor dallarının gelişimini de destekliyoruz. Scuderia Ferrari’nin ‘İnovasyon Ortağı’ olarak, 70 yılı aşkın süredir güçlü bir iş birliği içindeyiz. Ülkemizde Türkiye Basketbol Federasyonu ile iş birliği içinde Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsorluğunu üstleniyoruz.

Girişimlerimizi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile iş birliği sayesinde güçlendirdik. TMPK, 20 yılı aşkın sürede paralimpik hareketine önemli katkı sundu. Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden sporcularımız için çok değerli çalışmalar yapıyor.

Türkiye, 1992’de Barselona’da düzenlenen Paralimpik Oyunlar’da sadece bir sporcu ile temsil edilmişti. Tokyo’daki oyunlarda 87 sporcu ile temsil edildi ve 15 madalya kazandı. Bu yıl Paris’te Paralimpik Oyunlar’a katılmak üzere 18 branşta 93 milli sporcu kota aldı. Bu başarıda kuşkusuz TMPK yönetiminin ve sporcuların büyük payı var. Biz de engelsiz yaşam yaklaşımımız doğrultusunda TMPK’nın güçlü bir destekçisi olmayı hedefledik. Paralimpik Oyunlar’nda sporcularımızın yeni başarı hikayelerine imza atacaklarına eminiz. Paralimpik sporcularımızın tüm Türkiye’ye ilham olan başarılarına yenilerini eklemeleri için yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz.