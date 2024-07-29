Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ilk madalyasını garantiledi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım'da ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç & Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde 582 puanla 1. olarak finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Rakibimiz Sırbistan

Olimpiyat tarihimizin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen takımımız, altın madalya için Sırbistan ile yarın 10.45'te karşı karşıya gelecek.

İsmail Keleş & Şimal Yılmaz ikilisi olimpiyat 15'ncisi

Aynı yarışmada mücadele eden İsmail Keleş & Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'ncisi oldu.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki mücadeleyi S Sport Plus ve Eurosport naklen yayınlayacak.