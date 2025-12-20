Avrupa’da Çin merkezli alışveriş platformlarına “sıkı denetim” şartı

Çin merkezli çevrimiçi perakende platformu Shein’in başı pornografik ve pedofili suçlamasına neden olan, silahları andıran ve yasaklı maddeleri içerdiği öne sürülen ürünlerin satışı iddialarıyla derde girmişti.

Yetkililer ve tüketici koruma örgütleri markaya karşı savaş açarken, Paris’te bir mahkeme, Fransız hükümetinin Shein’in üç ay süreyle askıya alınması yönündeki talebini reddetti.

Mahkeme karara “şerh” koydu. Kararın şerhinde “Shein, güvenilir yaş doğrulama mekanizmaları kurmadığı sürece bu gibi etki yaratan ürünleri yeniden satamayacak.”

Mahkeme kararında, yasadışı ürünlerin satışının 'kamu düzenine ciddi zarar' verdiği kabul edilirken, bu satışların 'münferit vakalar' olduğu ve söz konusu ürünlerin daha sonra kaldırıldığı da vurgulandı.

Denetim başladı

Yargıçlar, firmanın tespit edilen yasadışı ürünleri platformdan kaldırmış olmasını dikkate alarak, “satışların tamamen durdurulmasının” orantısız olacağına hükmederek red kararı aldı.

Hükümet, kararı bir 'darbe' niteliği olarak görürken, Shein Fransa’da çevrimiçi platformunu hemen açamıyor. Şirket sözcüsü, pazar yeri işleyişindeki zayıflıkları tespit etmek amacıyla şirket içinde bir denetim sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Duruşmada firma avukatları, şirkete yönelik siyasi ve medyatik bir “cadı avı” yürütüldüğünü savundu.

Paris Senatosu’ndaki muhafazakâr siyasetçilerde Marie-Claire Carrère-Gée’nin, Euronews’e gönderdiği açıklamada, “Sorun yalnızca Shein ya da Temu’da satılan bu ürünler değil. Tüketici haklarını ihlal eden, şirketlerimizi ve istihdamı yok eden, çevre dahil olmak üzere insan haklarını ayaklar altına alan bir iş modelinden söz ediyoruz,” dedi.

Tüm e-ticaret platformlarını kapsıyor

Paris savcılığı tarafından bir ceza soruşturması başlatıldı ve dosya Fransa Çocukları Koruma Ofisi’ne devredildi. Soruşturma AliExpress, Temu, Wish ve eBay gibi diğer e-ticaret platformlarını da kapsıyor.

Mücadele, Avrupa düzeyinde de devam ederken, Fransa, yabancı çevrimiçi platformlara yönelik daha sıkı düzenlemeler için baskı yapıyor.

Brüksel’de Avrupa Komisyonu, Shein’den bilgi talep etse de henüz resmi bir soruşturma başlatmadı. Komisyon, AliExpress ve Temu hakkında da inceleme sürecini halen yürütüyor.