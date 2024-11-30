Black Friday’de e-ticaret satışlarının yüzde 65 artması bekleniyor

Black Friday’in müşteri kazanımı, marka bilinirliği ve gelir artışı açısından yılın diğer günlerine kıyasla katlanarak daha büyük bir etki yarattığını vurgulayan IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, “Black Friday, e-ticaret sektörü için sadece bir indirim dönemi değil, aynı zamanda stratejik bir büyüme fırsatıdır. Bu tek gün, müşteri kazanımı, marka bilinirliği ve gelir artışı açısından yılın diğer günlerine kıyasla katlanarak daha büyük bir etki yaratıyor. Black Friday’de satışlar standart bir güne kıyasla yaklaşık yüzde 65 daha fazla gerçekleşiyor. Sektöre bağlı olarak bazı firmalar tüm yıl yaptıkları satışların yaklaşık yüzde 2 veya yüzde 3’ünü bu gün gerçekleştiriyorlar. Doğru şekilde kurgulanan kampanyalar ve operasyonel hazırlıklarla, bu gün yalnızca satışları artırmakla kalmıyor aynı zamanda her firmanın müşteri portföyünü genişletmesine de olanak sağlıyor. Lojistik ve operasyonel mükemmeliyetle desteklenen güçlü bir Black Friday, yılın en çok satış getirisini sağlayan günlerinden biri olacak” dedi.

Alışveriş sepet tutarı bu yıl 1350 TL’ye yükselecek

Bu kampanya dönemlerinde en fazla artış gösteren sektörlerin tekstil, küçük ev aletleri ve aksesuar kategorisi olduğunu da sözlerine ekleyen Özkara, “Tüketiciler indirimleri takip ederek alışverişlerini bu döneme saklıyor. Elektronik ürünler, moda ve kozmetik gibi kategorilerdeki satıcılar sepet tutarlarının daha yüksek olmasından dolayı daha avantajlı olacaktır. Büyük indirimler sunabilen büyük markalar ve zincirler de bu süreçte kendi ürünlerini öne çıkaracaklardır. Bu dönemde stoklarını iyi yöneten, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan ve hızlı teslimat yapabilen firmalar rekabette avantaj sağlar. Aylara göre baktığımızda sektöre göre değişmek ile birlikte geçen sene yaklaşık 795 TL olan kasım ayı ortalama sepet tutarının bu yıl 1350 TL civarında olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.