Bulgaristan Euro'ya geçti: Edirne'de tabelalar değişti

Komşu ülke Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne geçiş sürecinde para birimi, 1 Ocak 2026 itibarıyla Euro oldu. Leva kullanımının sona erdiği ülkeden Edirne’ye alışveriş için gelen turistler, sürece ayak uydurmaya çalışırken, kentteki esnaf da tabelalarında leva ibaresini kaldırıp, Euro ibaresi kullanmaya başladı. Kentte Bulgarların alışveriş yaptığı yerlerin başında gelen Ulus Pazarı’nda esnaf da geçiş sürecinde müşterilerini ağırlarken, yılın ilk pazarında yoğunluk yaşandı.

UPEK Başkanı Yüksel Barış Atkoşan, 1 Ocak itibarıyla artık Bulgaristan levasının kullanılmayacağını belirterek, "Leva yerine Avrupa Birliği para birimi Euro kullanılacak Bulgar müşteriler tarafından da. Tabii ki paranın tedavülden kalkması çok mümkün değil ilk etapta. Sanıyorum birkaç yıl yine Merkez Bankası şubelerinde veya banka şubelerinde levanın Euroyla değişimi sağlanacaktır. Bu noktada Bulgar müşterilerin zaten buna hazırlıklı olduklarını tahmin ediyoruz. Çünkü bugün de yine yoğun bir Bulgar müşteri akını var. Her zaman olduğu gibi alışverişlerinde ilk tercihleri Edirne Ulus Pazarı. Bu da hem bizim için hem ülke ekonomisine katkı için mutluluk verici bir durum" dedi.

‘Esnaf leva alımından imtina edecek’

Esnafın da sürece hazırlıklı olduğunu ifade eden Atkoşan, "Esnaf bu noktada tabii ki muhtemelen leva alımından imtina edecektir. Bunu bilen Bulgar müşteriler zaten buraya levayla değil Euroyla geleceklerdir. Gördüğümüz kadarıyla geçiş noktasında çok büyük bir problem yok. Bunu Bulgar müşterilerin bugünkü yoğunluğundan anlayabiliyoruz. Muhtemelen hazırlıklı geldiklerini de tahmin ediyoruz. Bu birdenbire gelişen bir süreç değil sadece takriben 1 yıldan beri Bulgar müşteriler buna hazırlıklarını yapıyorlar. Dolayısıyla bunun da bir milat olduğunu onlar da biliyorlar. Bugünkü yoğunluktan da Bulgar müşterilerin hazırlıklı olarak geldiğini görüyoruz" diye konuştu.

‘Hem leva hem de Euro geçerli’

Esnaf Salih Mızrak, tabelalarını hem leva hem de Euro olarak hazırladıklarını belirterek, "Bulgar vatandaşları aslında buna hazırlıklı. Onların altyapıları da vardı. Bir seneden beri bekliyoruz. Biz şu anda tabelalarımızı hem leva hem de Euro olarak yazıyoruz. Şu anda hem leva geçerli hem de Euro geçerli. Yani bizim için sıkıntı yok. Onlar için de sıkıntı olmadı yani. Bence gelişlerini etkilemez, çünkü buradaki fiyatlarla oradaki fiyatların daha fazla olmasından dolayı. Mesela burada 15 Euro’ya alacağı eşofman takımını orada 75 Euro’ya alacak. Onun için fark etmiyor. Ha burada 30 levaya almış olur, ha 15 Euro’ya almış olursun. Burası güvenilir bir pazar. Gönüllerince alışverişini yapıp gidiyorlar" diye konuştu.

‘Bir müddet zorlanacağız’

Bulgaristan’dan alışveriş için gelen Ayten Mehmekaye de levanın kalkmasının Bulgaristan’daki insanları zorladığını belirterek, "Levanın kalkması çok zor geldi insanlara. Çok değişik bir şey. Bence insanlar şaşıracak çok, yapılacak bir şey yok. Alışverişlerde bir müddet zorlanacağız. Burada kimi esnaf leva alıyor kimisi almıyor. Biz de zorluk yaşıyoruz. Bu nedenle gelirken Türk lirası aldık bolca, bu sıkıntıyı yaşamamak için" dedi.

‘Artık yanımıza Euro alıyoruz’

Sevgül Salihibrahim ise "Birinci ayın sonuna kadar levayla alışveriş yapabiliyorsun. Ondan sonra sırf Euro’ya geçiliyor. Altıncı aya kadar da levanı değiştirebiliyorsun. Herhangi bir bankada işlem yapabiliyorsunuz. Bu süreç Bulgaristan halkını biraz sarsacak bence, zorlayacak. Edirne’ye gelirken de artık yanımıza Euro alıp geliyoruz alışveriş için. Bugün bakıyorum pazarda esnaf Euroyla alışveriş yapıyor, leva kalkmış artık" diye konuştu.