Canlı yayında alışveriş trendi bağımlılık yaratıyor

Canlı yayın videoları üzerinden yapılan ürün satışlar Çin'de büyük bir Pazar oluşturdu.

Ülkede TikTok'a benzer sosyal medya platformu olan “Douyin” gibi uygulamalarda yapılan sosyal medya ve e-ticareti birleştiren uygulamalar üzerinden, kişisel bakım ürünlerinden bavula, kıyafetten dekorasyona her şey canlı yayınlarda satın alınıyor.

Popüler e-ticaret trendlerine bir de şans oyunu ekledi.

"Kör kutu canlı yayını" olarak bilinen bu uygulamada takipçiler, küçük çantalar ya da kutuların içinde saklanan ve dışarıdan görülemediği için "kör kutu" adı verilen ürünleri, cüzi ücretlerle satın alıyor.

Şans oyununa benziyor

Yayıncılar, çanta ya da kutuları açarak ürünleri, sayıların yazdığı kâğıtların üzerine yerleştiriyor. Seçilen renkteki ürün belirlenen sayının yazılı olduğu kare üzerine denk gelirse, para ödemeden aynı süreci tekrarlayabiliyor.

Böylelikle sosyal medya kullanıcıları, daha az ürün ücreti ödeyerek daha çok ürün satın alabiliyor.

Ödenen paralar yayıncının kazancını oluşturuyor. New York Times'ın (NYT) aktardığına göre, popüler yayıncılar tek satış etkinliğinde on binlerce takipçi kazanırken, tek etkinlikte 800 Çin Yuanı (yaklaşık 3 bin 700 TL) gelir elde edebiliyorlar.

NYT, Çin ekonomisindeki olumsuz gidişatın bu trendin popülerleşmesinde önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.

“Ucuz bir heyecan peşindeler”

New York merkezli stratejik iletişim şirketi Wavelet Strategy'den Ivy Yang, şu değerlendirmeleri paylaşıyor:

“Halk cebine büyük yük bindirmeden tüketim ekonomisine katılmanın alternatif yollarını arıyor. Ucuz bir heyecan peşindeler.”

Diğer yandan trend birçok sosyal medya kullanıcısında bağımlılığa da neden oluyor. 28 yaşındaki Şu Wangwang, 5 ay boyunca bu şans oyununu düzenli şekilde oynayıp canlı yayın alışverişine katıldığını belirtiyor. Ayda yaklaşık 3 bin Çin Yuanı harcadığını söyleyen Şu, şöyle devam ediyor:

“Çok pişmanım, bu parayla bir sürü şey yapabilirdim.”