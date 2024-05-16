İş Bankası'ndan son çağrı: Mayıs kampanyası için son 15 gün!

Hangi bankadan ihtiyaç kredisi alabileceğini araştıran milyonlarca kişi uygun faizli kredileri araştırıyor.

Kredilerde yüksek faiz oranları karşısında bankalar da vatandaşlara yeni imkanlar sunan kampanyaları sürdürüyor.

İş Bankası da İşCep üzerinden sunulan özel bir kampanya ile müşterilerine çekici bir fırsat sunuyor.

Kampanyanın ayrıntıları şöyle;

29 Nisan 2024 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ve sadece İşCep "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olanlar için geçerli olacak.

Faizsiz taksitli nakit avans, 2-3 (dahil) ay vade için geçerli olacak ve kullanılacak tutar 300 TL ile 25.000 TL arasında olacak.

Sadece İşCep ve Maximum Mobil kanallarından kullanım sağlanabilecek.

Kullanılabilecek nakit avans tutarı, müşteri limitinin %25'ine kadar olacak ve maksimum 25.000 TL ile sınırlı olacak.

Kampanya kapsamında belirlenen nakit avans tutarı, en fazla 2 seferde kullanılabilecek ve toplamda belirlenen tutarı aşmayacak.

2-3 (dahil) aydan farklı vadelerde ve 25.000 TL üzeri tutarlarda geçerli faiz oranları uygulanacak.

Katılım koşulları

Kampanya, İşCep "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğinden İş Bankası müşterisi olanlar için geçerli olacak.

Kampanya tanımlamaları, müşteri olma sürecinin tamamlanmasını takip eden ilk iş günü başlatılacak ve ek 2 iş günü içinde gerçekleştirilecek.

Kampanyadan yararlanma süresi, 29 Nisan 2024 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında müşteri olanlar için 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

Her müşteri kampanyadan yalnızca 1 kez yararlanabilecek.

İş Bankası Bireysel Kredi Kartları (İş Bankası Ticari Kredi Kartları, Aidatsız Kredi Kartı, İş Bankası Vergi Kart, İş Bankası Bayi Kart, KGF Kart hariç).