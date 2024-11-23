Kasım ayında tüketiciler alışverişe ağırlık veriyor

Online alışveriş rehberi Cimri, kasım ayı indirimlerinde kullanıcıların alışveriş tercihlerini inceledi.

Cimri verilerine göre, koltuk ve halı yıkama makinelerinin fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 687 oranında daha fazla karşılaştırıldı.

Bunun yanında Android işlemci telefonlar yüzde 274, robot süpürgeler yüzde 255, PlayStation oyun konsolunun fiyat karşılaştırmaları da yüzde 253 oranında artış gösterdi.

Kahve severler de kasım ayını boş geçmedi

Kahve makinelerinin fiyat karşılaştırmaları de bir önceki aya göre yüzde 227 oranında artarak, en çok karşılaştırılan ürünler arasında yer aldı.