Kasım fırsatlarında iyzico’da işlem hacmi yüzde 22 arttı, saniyede 1.000 işlem görüldü

Türkiye’nin öncü ödeme sistemleri şirketi iyzico, “kasım fırsatları” kapsamına özel alışveriş istatistiklerini açıkladı. Kasım fırsatları döneminde iyzico ile Öde üzerinden yapılan işlemler 2 kat artarak geçen yılki oranı geride bıraktı ve toplam işlemlerdeki payı yüzde 30’a yükseldi. iyzico ile Öde ortalama sepet tutarı 4.091 TL olurken, bu rakam diğer yöntemlerle yapılan işlemlerin ortalamasının belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.

iyzico altyapısı üzerinden saniyede 1.000 işlem geçerken, toplam işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında artış gösterdi. Tüketicilerin kampanya dönemine olan ilgisi, özellikle online alışverişteki güçlü büyüme ile birleşince iyzico ekosisteminde son yılların en hareketli kasım günlerinden biri yaşandı. Bu dönemde kaydedilen ortalama sepet tutarı 2.656 TL’ye yükselerek geçen yılın üzerinde gerçekleşti.

Marmara Bölgesi açık ara liderliğini sürdürdü

Türkiye genelindeki alışveriş yoğunluğu bölgesel bazda incelendiğinde Marmara Bölgesi bu yıl da zirvedeki yerini korudu. Tüm işlemlerin yüzde 52’si ve toplam işlem hacminin yüzde 63’ü Marmara’dan geldi. İstanbul’un ekonomik ve nüfus ağırlığı, bölgenin alışveriş performansına yine en büyük katkıyı sağladı. Bununla birlikte, bu yılın en dikkat çekici artışı Doğu Anadolu Bölgesi’nde gözlendi. Bölge, işlem hacmini önceki yıla göre yüzde 40 artırarak yılın en hızlı büyüyen bölgesi olmayı başardı. Kampanya döneminde bölgedeki kullanıcıların dijital alışveriş platformlarına yönelimi güçlü şekilde hissedildi.

İstanbul dışındaki en yoğun işlem hacmine sahip şehirler sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. Bu beş şehir, büyükşehir dinamiklerinin etkisiyle Türkiye’nin e-ticaret hareketliliğine ciddi katkı sundu. Toplam işlem sayısının yüzde 68’i ise İstanbul, Ankara ve İzmir’in oluşturduğu üçlü büyük merkezden geçti.

Şehir bazındaki artış oranları incelendiğinde en yüksek performansı Elazığ sergiledi. Elazığ hem işlem sayısını yüzde 35 oranında, hem de işlem hacmini yüzde 100 oranında artırarak bu yılın en hızlı büyüyen ili oldu.

Kategorilerde öne çıkanlar: Giyim & kozmetik, eğlence ve elektronik

Kasım Fırsatları kapsamında işlem hacmi en çok artan kategoriler sırasıyla Giyim & Kozmetik (yüzde 50), Eğlence (yüzde 11) ve Elektronik (yüzde 4) oldu. Kullanıcıların artan kampanya ilgisi, özellikle giyim ve kozmetik kategorisinde belirgin bir ivme yarattı. Eğlence kategorisi de dikkat çekici bir yükseliş sergiledi.

Kısa vadeli ödeme planları yapılıyor: Taksitlerin %85’i 3 taksit

Tüketicilerin ödeme davranışları incelendiğinde 2024 ve 2025 yılları arasında bir dönüşüm gözlendi. 2024 yılında ödeme yöntemlerinin yüzde 69’unu tek çekim, yüzde 31’ini taksitli işlemler oluşturuyordu. 2025 döneminde ise tek çekim tercihleri yüzde 70’e yükselirken, taksitli işlemler yüzde 30 seviyesine geriledi. Kullanıcılar taksitli ödeme tercih ettiklerinde ise en çok 3 taksit seçeneğine yöneldi. Tüm taksitli işlemlerin yüzde 85’i 3 taksite bölünerek gerçekleştirildi. Bu eğilim, kullanıcıların daha kısa vadeli ödeme planlarına yöneldiğini gösteriyor.