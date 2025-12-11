MARS’ta kasım şampiyonu giyim!

Türkiye’nin kasım indirim maratonunun en sıcak günleri olan 9–10–11 ve 28-29 Kasım’da tüketici davranışları mercek altına alındı. Neobankacılık alanında faaliyet gösteren MARS’ın kullanıcılarına yönelik açıkladığı istatistikler, bu yıl indirimlerin liderinin ne e-ticaret ne de gıda olduğunu ortaya koydu.

Verilere göre, en yüksek harcama payı yüzde 33,33 ile giyim & perakende kategorisine ait oldu. Analiz, tüketicilerin sadece ürün satın almakla yetinmediğini, mağaza içi deneyim ve etkinlikler gibi fiziksel deneyimlere de yöneldiğini gösterdi. Bu eğilim, tüketicilerin indirimleri fırsat olarak görmenin ötesinde alışveriş alışkanlıklarını şekillendirdiğini ortaya koydu.

Bir ayda dengeler değişti

2025 ekim verileri, kasım indirimlerinin tüketici alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğini ortaya koydu. Ekim ayında harcamaların lideri yüzde 21,49 ile restoran ve yemek kategorisi olurken, gıda ve market harcamaları yüzde 17,70 seviyesinde kaldı. Giyim & perakende kategorisinin payı ise yalnızca yüzde 7,40 oldu.

Kasım ayında ise durum tamamen değişti; giyim & perakende bir anda zirveye oturdu. Bu, indirim döneminin tüketicileri temel ihtiyaçlardan çok, kişisel alışveriş tercihlerine yönlendirdiğini gösteriyor. Market harcamalarının geri planda kalması ise fiyat beklentileri ve kampanya etkisiyle açıklanıyor.

Öte yandan e-ticaret payı ekimdeki yüzde 12,20’den kasımda 28,56’ya yükseldi. Bu yükseliş, kampanyaların tüketici harcamalarında farklı kategorilere ağırlık kazandırdığını ortaya koydu.

E-ticaret geçen yıla oranla 5.3 arttı

Tabloyu asıl çarpıcı kılan, geçen yılın aynı dönemine ilişkin karşılaştırma.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kasım indirimlerinde e-ticaret harcamaları öne çıktı; bu yıl yüzde 5,3’lük artışla tüketicinin tercihlerinde dijital kanalın gücü gözler önüne serildi.

Giyim ve perakende harcamaları ise yüzde 2,2 artarken, gıda ve market harcamaları da aynı oranda sınırlı bir artış gösterdi. Restoran ve yemek kategorisi ise yalnızca yüzde 1,4 yükseldi.

Veriler, tüketicilerin indirim dönemlerinde online alışverişe yöneldiğini ve fiziksel mağaza harcamalarının görece daha sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Bu yılki kampanya düzenlemeleri, özellikle dijital kanallarda harcama yoğunluğunu artırarak, e-ticaretin indirim maratonunda öne çıkmasını sağladı.