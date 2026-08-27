n11 araştırdı: Ailelerin %89’u liste yapmadan okul alışverişine çıkmıyor

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından n11, velilerin okula dönüş dönemindeki harcama alışkanlıklarını, karar alma mekanizmalarını ve bütçe yaklaşımlarını mercek altına aldı. Türkiye genelinde okul çağında çocuğu olan 500’den fazla ebeveynin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, velilerin bu yıl alışverişe son derece planlı yaklaştığını ve bütçelerini önceden belirleyerek hareket ettiğini gösteriyor.

Araştırma sonuçları velilerin en büyük beklentisinin okul listelerini eksiksiz, kaliteli ve bütçe dostu seçeneklerle tamamlamak olduğunu ortaya koyarken; n11 ise bu dönemde geniş ürün yelpazesi, 9 taksit imkanı ve herkese kargo bedava avantajlarıyla ailelerin yanında yer alıyor.

Bütçe yükseliyor, planlı alışveriş öne çıkıyor

Araştırma bulgularına göre, artan maliyetler ve çeşitlenen okul ihtiyaçları doğrultusunda ailelerin okula dönüş bütçelerinin dikkat çekici seviyelere ulaştığı görülüyor. Katılımcıların %78’i okula dönüş alışverişi için 5 bin TL ve üzeri bütçe ayırdığını belirtirken, %45’lik bir kesim ise bütçesinin 10 bin TL’nin üzerinde olduğunu ifade ediyor.

Bütçelerdeki bu artış, aileleri çok daha disiplinli bir alışveriş sürecine yönlendiriyor. Katılımcıların %89’u alışverişe çıkmadan önce mutlaka ihtiyaç listesi hazırladığını vurgulayarak okul alışverişinde "planlı dönem"in başladığını doğruluyor.

Karar sürecinde fiyat, kalite ve marka güvenliği baş başa

Satın alma kararını etkileyen faktörler incelendiğinde, %82 ile fiyat ilk sırada yer alsa da tüketicilerin yalnızca uygun fiyata odaklanan bir yaklaşım sergilemediği görülüyor. Marka güveni (%66) ve ürün kalitesi (%66), karar alma süreçlerinde fiyatı çok yakından takip eden en kritik unsurlar olarak öne çıkıyor. Bu durum, ebeveynlerin fiyat/performans dengesini gözetirken, çocuklarının sağlığı ve ürünlerin uzun ömürlü kullanımı için güvendikleri markalardan taviz vermediğini gösteriyor.

Karar mekanizmasında ise demokratik bir yaklaşım hakim; velilerin %61’i ve öğrencilerin %55’i satın alma kararlarını ortaklaşa veriyor.

Okul sepetinin demirbaşları: Kırtasiye, ayakkabı ve ders kitapları

Ailelerin okula dönüş alışverişindeki öncelikli harcama kalemleri, öğrencilerin doğrudan sınıf içi ve günlük ihtiyaçlarına odaklanıyor. Araştırmaya göre velilerin alışveriş listelerinde ilk sırayı kalem, silgi, defter ve okul çantası gibi temel kırtasiye ürünleri çekerken, hemen ardından günlük kullanımın vazgeçilmezi suluk ve mataralar geliyor. Liste düzeninde üst sıraları zorlayan diğer kategoriler ise dayanıklılık ve konforun ön planda tutulduğu ayakkabılar, akademik başarıyı destekleyen yardımcı ders kitapları ve okul kıyafetlerinden oluşuyor.

Alışveriş öncesi rota e-ticaret ve kıyaslama siteleri: Kampanyalar satın almayı tetikliyor

Alışveriş öncesi araştırma süreçlerinde dijital kanallar belirleyici rol oynuyor. Velilerin satın alma kararı vermeden önce en çok başvurduğu mecraların başında e-ticaret platformları gelirken, bunu fiyat karşılaştırma siteleri takip ediyor. Ebeveynler ürün yorumlarını inceleyerek ve alternatif platformlardaki fiyatları kıyaslayarak en avantajlı seçeneğe yöneliyor.

Öte yandan, katılımcıların marka tercihlerinde Faber-Castell, Adel, Adidas, Nike ve LC Waikiki gibi hem kırtasiye hem de tekstil/ayakkabı alanında güçlü ve güvenilir markalar öne çıkıyor. Alışveriş motivasyonunu artıran en önemli etkenler ise indirim kampanyaları, taksit imkanları ve okul paketleri sunan özel fırsatlar oluyor.

n11’den okula dönüşe özel destek: 9 Taksit ve herkese kargo bedava!

Araştırma sonuçları, tüketicilerin liste odaklı ve planlı alışveriş eğilimlerinin e-ticaret platformlarındaki hızlı, erişilebilir ve avantajlı çözümlere olan ihtiyacı her geçen gün artırdığını gösteriyor. Özellikle okula dönüş döneminde velilerin en büyük beklentisi; okul listelerini eksiksiz, kaliteli ve bütçe dostu seçeneklerle tamamlayabilmek.

n11, bu içgörü doğrultusunda geniş ürün yelpazesi, 9 taksit imkanı ve herkese kargo bedava avantajlarıyla ailelerin yanında yer alıyor. Liste alışverişini strese değil, keyifli bir keşif deneyimine dönüştüren platform, ihtiyaç duyulan tüm ürünleri en uygun fiyatlarla tek noktada buluşturarak okula dönüş sürecini kolaylaştırıyor.