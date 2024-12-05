TikTok satışlarını üçe katladı

TikTok, Black Friday’de BD'deki satışlarını üçe katlayarak 100 milyon doların üzerine çıkardı.

Şirket, uygulamanın e-ticaret özelliği olan TikTok Shop'un da Black Friday’de ve Cyber Monday arasındaki iki gün boyunca alışveriş yapanlarda yıllık yüzde 165'lik bir artış kaydettiğini söyledi.

TikTok 170 milyondan fazla Amerikalı tarafından kullanılıyor.

TikTok, uygulama içi alışveriş merkezini Eylül 2023'te ABD'de başlattı.