Yatırımcılara statü kazandıran ayakkabı: Türkiye'de 77 bin TL

Wall Street’te son dönemin en dikkat çekici “sessiz lüks” trendlerinden biri, artık bir kravat ya da saat değil, ayakkabılar oluyor. İtalyan lüks markası Zegna’nın “Triple Stitch” modeli, finans dünyasının en çok tercih edilen ayakkabısı haline geldi.

Business Insider’ın haberine göre, 1.100 dolarlık fiyat etiketine rağmen modelin popülaritesi hızla arttı. Apple CEO’su Tim Cook ve CNBC sunucusu Andrew Ross Sorkin gibi isimlerin de tercihi olan bu ayakkabılar, Wall Street’te bir tür “sessiz zenginlik” göstergesi olarak görülüyor. Wall Street Journal ise bu markayı birkaç yıl önce “özel jetlerde en çok giyilen ayakkabı” olarak nitelendirmişti.

Türkiye'de ne kadar?

New York’taki Zegna mağazalarında görev yapan satış danışmanları, yalnızca üst düzey yöneticilerin değil, genç finans profesyonellerinin de bu modele ilgi gösterdiğini belirtiyor. 30 farklı renk seçeneği bulunan Triple Stitch, 1.100 dolardan başlayarak 4.000 doların üzerine kadar çıkabiliyor.

Türkiye’de lüks bir giyim firmasının sitesinde ise ayakkabının fiyatı 55 bin 950 TL seviyesinde olurken, ayakkabının kendi markasının internet sitesinde Türkiye için fiyatı 77 bin 600 TL olarak görülüyor.

“Giydiğinizde fikriniz değişiyor”

Business Insider muhabiri, markanın New York 57. Cadde’deki global mağazasında ayakkabıyı deneyimledi ve “Görünüşte sade ama ayağınıza giydiğinizde fikriniz değişiyor. Bulutların üzerinde yürüyormuş hissi veriyor” ifadelerini kullandı.

Muhabir sonrasında da Park Avenue çevresinde kısa bir yürüyüş yaptığını ve birkaç dakika içinde ayakkabıları giyen birine rastladığını yazdı. Charleston’dan gelen bir kişi, “Geçen yıl özel olarak yaptırdım, üç çiftim var. Bayılıyorum” dedi.

Lüks tüketim uzmanlarına göre, bu tür ürünlere olan ilgi, “quiet luxury” (sessiz lüks) akımının finans dünyasındaki yansıması. Gösterişten uzak, sade ama yüksek kaliteli parçalarla statü göstermenin yeni bir yolu olarak görülüyor.