Yurt dışı alışverişte yeni dönem başladı: Fiyatlarda fark kapanmadı

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Son dönemde yurt dışında yapılan alışverişlerde limitin sıfırlanması sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" daha önce uygulanan ve 30 Euro’ya kadar olan eşya için vergi muafiyeti öngören hüküm tamamen yürürlükten kaldırıldı.

Böylelikle artık yurt dışında yapılacak tüm alışverişlerde vergi uygulanacak. 6 Ağustos 2024’te bireysel olarak yurtdışından getirilen ürünlerin gümrük sınırı 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürülmüştü.

Sektör temsilcileri memnun

İş dünyası temsilcileri e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasına yönelik değerlendirmelerinde karardan memnuniyetlerini dile getirmişti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, geçtiğimiz ekim ayında Merve Yiğitcan’ın haberinde, Çinli Temu ve Shein gibi sitelerden alışveriş yapıp iç piyasada satarak bu işi ticarileştirmeye başlayanların olduğuna dikkat çekerek, “Bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa, buna bir önlem almak lazım. Burada gümrüksüz online alışveriş sınırı 30 Euro’ya indirildi. Biz bunun sıfır Euro’ya indirilmesini istiyoruz” demişti.

İTO Başkanı Avdagiç, karar sonrası da yurt dışı alışverişlerde yeni dönemi değerlendirirken, "İş dünyası olarak uzun süredir gündemde tuttuğumuz ve yerli üretici ve üretimi himaye bakımından önemsediğimiz yurt dışından posta veya kargonun 30 Euro limit olmadan gümrük işlemlerine tabi tutulması yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı’nı memnuniyetle karşılıyoruz" demişti.

Sektör tarafında da yapılan açıklamalarda karardan duyulan memnuniyetler paylaşıldı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, "AB ve ABD'nin de benzer eğilimlere karşı tedbir arayışını dikkate aldığımızda, bu adımı başta ürün güvenliği, çevre standartları, haksız rekabet, esnaf ve zanaatkarın korunması, ülkemizin gümrük ve vergi gelirleri bakımından değerli buluyoruz" derken, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Kapsamın tüm ürün grupları için genişletilmesini, haksız rekabetin önlenmesinin yanı sıra tüketici güvenliği ve sağlığının korunması adına da çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği başta olmak üzere LASİAD, OTİAD, BATİAD, MESİAD, TİGSAD, ÖRSAD, ÇSD ve SEKTÖR-DIŞ DER temsilcileri, söz konusu düzenlemenin yerli üretimi koruyacağı, haksız rekabeti azaltacağı ve kayıtlı ekonominin güçlenmesine katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

Tüketici tepkileri

Yener Karadeniz’in haberinde de Çin merkezli Temu ve Shein gibi platformların Türkiye pazarına hızlı girişiyle e-ithalatın son iki yılda patlama yaşadığı görülmüştü. Online dış ticaret açığı 2025’in 11 aylık döneminde geçen senenin tamamının 2,5 katına çıkarak 150 milyar TL’yi aştı.

Öte yandan tüketici tarafındaysa “uygun” fiyatlı ürünlere yönelmenin engellendiği görüşü hâkim oluyor. Bu sitelerden alınan ürünlerde birçok mağduriyet de yaşandığı yorumlara yansırken, bu ürünlerde sağlığa uygun olmayan durumların da olması nedeniyle AB tarafından birçok engellemeye ve denetime tabi oldukları biliniyor.

Ancak fiyat farkları alım gücü düşen vatandaşın önceliğinde yer alırken, yurt içiyle karşılaştırıldığında tüketicinin eleştirileri “haklı” çıkıyor.

Aynı ürünlerin fiyat farkları

Ürünlerin yurt dışı site ile yurt içindeki fiyatlarına bakıldığındaysa tüketicilerin fiyat odaklı yaklaşımının nedeni de görülüyor.

İşte 5 ürünün Temu ve yurt içi sitelerdeki fiyatları:

Ayakkabılar için yıkama torbası Temu’da 63,22 TL’ye satılırken, yurt içinde 2 adedi 696,20 TL yani 348,10 TL oluyor.

Pil şarj etmek için kullanılan ürünün Temu’da fiyatı 177,67 TL olurken, yurt içinde 601 TL’ye satılıyor.

Yiyeceklerin bozulmaması için kullanılan vakum makinası Temu’da 824,12 TL olurken, yurt içinde 1.128,22 TL’ye satılıyor.

Ayakkabıların ıslanmaması ve kirlenmemesi için satılan ürün Çin’den gümrük vergisi olmadan gelirse 73,89 TL, yurt içinde ise 239,9 TL oluyor.

Çocuklar için kışlık bir tulum fiyatı Çin’de 639,12 TL ancak yurt içinde 3.029,39 TL oluyor.