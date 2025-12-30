BES’te yüzde 30 devlet desteği katkı payının düşürülmesi planlanıyor

TBMM’de kabul edilen 2026 bütçesine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcı sayılarının artacağı öngörüldü. Sistemde yüzde 30 olan devlet desteğinin düşürülmesi planlanıyor.

CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre, vergi paketi kapsamında yapılan yasal düzenleme ile yüzde 30 olan devlet katkısını yüzde 50 artırma, sıfıra indirme yetkisi 19 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı’na verilmişti. 2022 yılına kadar BES’te devlet katkısı yüzde 25 olarak uygulanmış ardından yüzde 30’a çıkarılmıştı.

BES’te katılımcı sayısının yıl sonunda 17 milyon 850 bine, 2026’da 18 milyon 400 bine ulaşması bekleniyor. Bu sayının 2027’de 19 milyona, 2028’de de 19,5 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Sistemdeki katılımcıların birikimi 2,1 trilyon liraya ulaşırken, bunun yaklaşık 200 milyar lirası devlet desteğinden oluşuyor.

Katılımcı sayısı 18 milyona yaklaşırken, sözleşme sayısı da 22 milyon civarında bulunuyor. Devlet katkısının yüzde 30 olmasının BES’i ilginin yüksek olmasında büyük önemi bulunuyor.

25 yaş altına teşvik

Ekonominin yol haritası Orta Vadeli Program’da tamamlayıcı emekllik sistemine ilgilinin artırılmasına yönelik düzenlemeler, 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin sisteme girdmelerini ve kalmalarını teşvik için yeni adımların atılması öngörülüyor.

Mevcut sistemde 3 yıl kalanlar devlet katkısının yüzde 15’ini, 6 yıl kalanlar yüzde 35’ini, 10 yıl kalanlar yüzde 60’ını, 10 yıl ile 56 yaşını dolduranlar katkının tamamını alabiliyor.

BES kapsamında son 4 yıllık dönemde katılımcılara 138 milyar lira devlet katkısı ödenirken, bu yıl için ödenecek tutar 75 milyar liraya ulaşacak. Beş yıllık dönemde ödenen tutar 213 milyar liraya ulaşacak.

Geriye doğru işlemeyecek

Katkı payının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmesi konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilirken, uygulama için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliği gerekiyor. Uygulama tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacak. Örneğin, 10 yıldır BES’te olan bir kişi tebliğin yayımlandığı tarihten bir gün öncesine kadar yüzde 30 devlet katkısı ile oluşan kazancını koruyacak.

Ekonomi yönetiminden edinilen bilgiye göre geçmişe dönük kazanımlar korunacak, kayıp söz konusu olmayacak. BES’te devlet katkısı aylık hesaplanmakta. Yeni uygulama ile artık aylık yüzde 30 değil yüzde 20 ile çarpılarak hesaplanacak.