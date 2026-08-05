1 milyon Euro'luk bileti çöpe attı: Ekipler çöp dağını didik didik aradı

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İtalya'da 1 milyon Euro ikramiye kazanan bir kadın, yanlışlıkla çöpe attığı piyango biletine atık yönetimi ekiplerinin yoğun çalışması sayesinde yeniden kavuştu.

Atık yönetim şirketi SANB'nin yöneticisi Roberto Nicola Toscano, ülkenin güneyindeki Puglia bölgesinde görev yapan temizlik ekiplerinin çöp kamyonundaki atıkları tek tek inceleyerek bileti aradığını açıkladı.

Toscano, anında kazanılan 1 milyon Euro'luk ikramiyeye ait piyango biletinin, "mucizevi bir şekilde hâlâ tek parça halinde" bulunduğunu ifade etti.

Milyonluk biletin hikâyesi böyle ortaya çıktı

SANB yöneticisinin aktardığına göre, kimliği açıklanmayan kadın, pazar günü çekilişin ardından piyango biletini kontrol ettirmek için mahallesindeki bir satış noktasına gitti. Ancak bilet cihaza okutulduğunda ekranda "ödenebilir değil" uyarısı belirdi ve olayın perde arkası böylece ortaya çıkmaya başladı.

SANB yöneticisi Roberto Nicola Toscano, bilette görülen "ödenebilir değil" uyarısının teknik bir arızadan değil, küçük bayilerin yüksek tutarlı ikramiyeleri ödeme yetkisinin bulunmamasından kaynaklandığını söyledi.

AFP'nin aktardığına göre Toscano, talihlinin bir yakınıyla özdeşleştirdiği aynı numaraları uzun süredir düzenli olarak oynadığını da belirtti.



Kadın eve döndükten sonra bir aile üyesi, her zaman oynadığı numaraların büyük ikramiyeyi kazandığını söyledi. Bunun üzerine birlikte hızla piyango bayisine dönen talihli, biletin yanlışlıkla çöpe atıldığını ve çöplerin çoktan toplandığını öğrendi.

Yaşadığı şokun ardından SANB yöneticisi Roberto Nicola Toscano'ya ulaşan kadın için zamanla yarış başladı.

Toscano, biletin bir çöp kamyonuyla taşındığını belirleyerek, "Bulma ihtimalimiz oldukça düşüktü. Bu nedenle biletin izlediği güzergâhı adım adım yeniden kurguladık." ifadelerini kullandı.

Titiz çalışmanın ardından doğru çöp kamyonu tespit edilerek durduruldu ve milyonluk bilet için arama çalışması başlatıldı.

Bilet saatler süren aramanın ardından bulundu

SANB yöneticisi Roberto Nicola Toscano, arama çalışmalarının güvenli şekilde yürütülebilmesi için çöp kamyonunun bu alanda uzman bir şirkete götürüldüğünü söyledi.

Ekipler, bir günden uzun süren titiz çalışmanın ardından çok sayıda piyango bileti ve bilet koçanını tek tek inceledi. Toscano, "Aralarında aradığımız koçan da vardı ve mucizevi bir şekilde hâlâ tek parça halindeydi." ifadelerini kullandı.

Müjdeli haberi talihliye telefonla verdiğini anlatan Toscano, kadının büyük bir mutlulukla gözyaşlarına boğulduğunu belirterek, "Telefonda olmasaydık kendisine sarılırdım." dedi.

Milyonluk biletin bulunmasıyla büyük bir felaketin eşiğinden dönülürken, bu olağanüstü çabanın da bir karşılığı oldu.

Bari yakınlarındaki Bitonto kentinde faaliyet gösteren SANB'nin kamu kuruluşu olması nedeniyle, arama çalışmalarının maliyetinin vergi mükelleflerine yüklenmemesi için özel bir prosedür uygulandı.

SANB yöneticisi Roberto Nicola Toscano, talihli kadının arama sırasında oluşabilecek tüm ek masrafları karşılamayı kabul ettiğine dair bir taahhütname imzaladığını açıkladı. Riskli operasyonun başarıyla tamamlanmasıyla birlikte milyonluk piyango bileti sahibine ulaştırıldı.