1 yıldır aranan bilim insanı Casias'ın cesedi ormanlık alanda bulundu

ABD'de son dönemde çoğu nükleer ve uzay araştırma programlarıyla bağlantılı olan bilim insanlarının ölüm ve kaybolma vakaları gündemdeki yerini koruyor.

New Mexico'daki ormanlık alanda 28 Mayıs'ta bulunan cesedin, yaklaşık 11 aydır kayıp olan ve eyaletin önde gelen nükleer araştırma tesislerinden Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda çalışan 54 yaşındaki Casias'a ait olduğu belirtildi.

Yetkililerce yapılan açıklamada, Casias'ın yanında bir tabanca da bulunduğu aktarılırken, ölüm nedenine ilişkin kesin bir sonuca varılamadığı ifade edildi.

ABD'de son yıllarda kayıp olarak bildirilen bilim insanları arasında adı geçen Casias'tan en son Haziran 2025'te haber alınmıştı.

Casias'ın telefon ve cüzdan gibi kişisel eşyalarını yanına almadığı da bildirilmişti.

ABD'de kayıp bilim insanları

ABD'de son dönemde çoğu nükleer ve uzay araştırma programlarıyla bağlantılı olan 11 Amerikalı bilim insanının ölüm ve kaybolma vakaları gündeme gelmişti.

Haberlerde yaklaşık son 2 yılda 6 bilim insanının hayatını kaybettiği, 5 bilim insanının ise kaybolduğu bilgisine yer verilmişti.

Amerikalı yetkililer söz konusu bilim insanlarının vakaları arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu doğrulamamış olsa da, her birinin ulusal araştırma tesislerinde üst düzey güvenlik izinlerine sahip isimler olmasının dikkati çektiği kaydedilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi Başkanı James Comer, söz konusu bilim insanlarıyla ilgili soruşturma başlatacaklarını belirtmişti.