  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. 10 gündür yanıyor! Suriye Lazkiye'de 15 bin hektar alan kül oldu
Takip Et

10 gündür yanıyor! Suriye Lazkiye'de 15 bin hektar alan kül oldu

Suriye'nin Lazkiye ilinde 10 gündür devam eden orman yangınlarında 15 bin hektardan fazla alan küle döndü. Alevlere müdahale sürüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
10 gündür yanıyor! Suriye Lazkiye'de 15 bin hektar alan kül oldu
Takip Et

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinin farklı noktalarında çıkan orman yangınları söndürülemiyor.

İç savaş döneminden kalan mühimmatlar patladı

Suriye Afet ve Acil Durumlar Bakanı Raid Salih yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen Lazkiye kırsalındaki yangınların şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ettiğini, iç savaş döneminden kalan mühimmatın da patlayarak yeni yangınlara yol açtığını belirtti.

15 bin hektar alan kül oldu

Salih, alevlerin 15 bin hektardan fazla alanı küle çevirdiğini aktardı. Salih, söndürme çalışmalarının Suriye Sivil Savunma ve itfaiye teşkilatlarından 150'den fazla ekibin yanı sıra bakanlık ve gönüllü ekipler, Türkiye ve Ürdün'den yangın söndürme ekipleri, 300 itfaiye aracı, onlarca lojistik destek aracı ve ağır iş makineleriyle sürdüğünü vurguladı.

Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan 16 uçak müdahale ediyor

Salih ayrıca Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan 16 uçağın havadan yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

Atatürk Havalimanı'nda otluk alanda çıkan yangın söndürüldüAtatürk Havalimanı'nda yangın: Soğutma çalışmaları sürüyorGündem
Kırklareli'nde alevler ormana sıçradı! Ekipler ve köylüler seferber olduKırklareli'nde alevler ormana sıçradı! Ekipler ve köylüler seferber olduGündem

 

 

Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü
Keseb Sınır Kapısı kapatıldı! Acil durum ilan edildi
Keseb Sınır Kapısı kapatıldı! Acil durum ilan edildi
Daha önce Papa olan Trump, bu kez de ‘Süperman’ oldu
Daha önce Papa olan Trump, bu kez de ‘Süperman’ oldu
Aliyev ve Şara'dan kritik görüşme: Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilecek
Aliyev ve Şara'dan kritik görüşme: Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilecek
Rusya’dan Kuzey Kore’ye destek: Nükleer programı sürdürmesini anlıyoruz
Rusya’dan Kuzey Kore’ye destek: Nükleer programı sürdürmesini anlıyoruz
Trump, talk showcu Rosie O'Donnell'ı vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etti
Trump, talk showcu Rosie O'Donnell'ı vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etti