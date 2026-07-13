10 soruda ABD-İran krizi: Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaşın eşiğine mi gelindi?

ABD Merkez Komutanlığı'nın İran kıyı şeridindeki füze mevzilerine düzenlediği kapsamlı hava operasyonu, ABD-İran hattındaki ipleri tamamen kopardı. İran Devrim Muhafızları'nın komşu ülkelerdeki ABD askeri tesislerini doğrudan vurarak karşılık vermesi ve ardından dünyanın en stratejik deniz geçiş yolunu kilitlemesi küresel sistemde şok etkisi yarattı. Dünya gündeminin ilk sırasına yerleşen bu sıcak çatışma atmosferinin perde arkasını 10 temel soruda mercek altına alıyoruz.

1-) ABD ile İran arasındaki son askeri kırılma nasıl tetiklendi?

İki ülke arasında haziran ayında imzalanan geçici mutabakat ve kırılgan ateşkes süreci, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin yeniden bozulmasıyla tamamen çöktü. İran'ın bölgede ABD çıkarlarına ve müttefiklerine ait ticari yük gemilerini, onaylanmamış rotalar kullandıkları gerekçesiyle hedef alması bardağı taşıran son damla oldu. ABD, uluslararası deniz ticaret hukuku normlarını ve açık deniz geçiş serbestisini koruma misyonunu öne sürerek askeri harekat seçeneğini devreye soktu.

2-) ABD’nin düzenlediği son hava harekatının askeri çapı ve ayrıntıları nelerdir?

ABD Merkez Komutanlığı, son bir hafta içinde düzenlediği sınırlı operasyonların ardından, en kapsamlı ve yıkıcı darbeyi hafta sonu gece yarısı indirdi. Kara konuşlu üslerden havalanan savaş uçakları, stratejik insansız hava araçları ve bölgedeki donanma gemilerinden fırlatılan yüzlerce güdümlü hassas mühimmat eş zamanlı olarak ateşlendi. Tek bir operasyon dalgasında İran'a ait tam 140 askeri nokta birkaç saat içinde ağır bombardımanla sarsıldı.

3-) Bu büyük operasyonda İran topraklarında tam olarak hangi stratejik noktalar imha edildi?

Bombardıman haritası incelendiğinde, operasyonun İran'ın kıyı savunma ve deniz kontrol kabiliyetini felç etmeyi amaçladığı net bir şekilde görülüyor. Hürmüz Boğazı'nın kilit savunma hattı olan Keşm Adası, doğrudan Bender Abbas askeri liman bölgesi ve nükleer tesislerin de yer aldığı Buşehr eyaletindeki füze fırlatma rampaları vuruldu. Ayrıca Devrim Muhafızları'na ait lojistik mühimmat depoları, radar komuta merkezleri ve deniz izleme istasyonları enkaz yığınına çevrildi.

4-) İran ve Devrim Muhafızları bu bombardımana nasıl bir stratejiyle karşılık verdi?

Uğradığı ağır kayıplara rağmen komuta zincirini koruyan İran Devrim Muhafızları, savunma pozisyonundan çok cepheli bir karşı taarruz stratejisine geçti. Kendi kıyılarından ve bölgedeki vekil unsurların konuşlandığı hatlardan eş zamanlı olarak yüzlerce balistik füze ve kamikaze insansız hava aracı havalandırıldı. İran, asimetrik savaş doktrinini devreye sokarak çatışmayı kendi topraklarından çıkarıp doğrudan bölgedeki yabancı askeri varlığın üzerine yıktı.

5-) İran'ın misilleme saldırılarında hangi bölge ülkelerindeki ABD üsleri doğrudan hedef oldu?

Çatışma birkaç saat içinde Körfez’den tüm Orta Doğu’ya yayıldı. İran'dan fırlatılan füzeler ve intihar İHA'ları; Katar'da bulunan devasa El-Udeyd Hava Üssü'nü, Ürdün'deki askeri noktaları ve Kuveyt ile Bahreyn'de konuşlu ABD lojistik merkezlerini doğrudan vurdu. Bu ülkelerin hava savunma sistemleri sabaha kadar alarm durumunda çalışırken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman semalarında da yoğun önleme faaliyetleri yürütüldü.

6-) Küresel tedarik zinciri tehlikede mi: Hürmüz Boğazı'nda neler oluyor?

Karşılıklı hava saldırılarının ardından Fars Körfezi Boğaz Yetkilileri tarafından askeri kanallar üzerinden yapılan resmi duyuruda, ABD'nin bölgedeki hareketleri sebebiyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir emre kadar deniz trafiğine kapatıldığı ilan edildi. Bölgede sükunet sağlanana kadar başvuruların askıya alındığı vurgulandı. Buna karşılık ABD Merkez Komutanlığı boğazın açık olduğunu ve trafiğin aktığını savunarak bu ilanı reddetti. Sahadaki anlık veriler ise fiziki bir blokaj olmasa da güvenlik korkusu nedeniyle ticari gemi geçişlerinin tarihi bir düşüşle neredeyse durma noktasına geldiğini gösteriyor.

7-) Dünyanın en kritik su yolunun kilitlenmesi küresel sistemi ve enerji arzını nasıl etkiler?

Hürmüz Boğazı, dünya genelinde deniz yoluyla taşınan ham petrolün ve sıvılaştırılmış doğalgazın yaklaşık %20'sinin geçmek zorunda olduğu tek koridordur. Bu hattın kapatılması, küresel enerji tedarik zincirinde ani bir kopma anlamına geliyor. Tankerlerin rotalarını mecburen Afrika kıtasının güneyine, Ümit Burnu'na çevirmesi, teslimat sürelerini haftalarca uzatırken lojistik ve navlun maliyetlerini fırlatıyor. Bu durum, dünya genelinde yeni bir küresel enflasyon dalgasını tetikleme riski barındırıyor.

8-) Bölge devletleri ve uluslararası sivil havacılık şirketleri sahada nasıl önlemler alıyor?

Sıcak çatışmaların yayılması üzerine Orta Doğu'da sivil hayat ve lojistik neredeyse durma noktasına geldi. Kriz bölgesine komşu olan birçok devlet, füzelerin sivil uçaklar için tehdit oluşturması nedeniyle hava sahalarını sivil uçuşlara tamamen kapattıklarını duyurdu. Avrupa, Asya ve Amerika merkezli uluslararası havayolu şirketleri, Orta Doğu varışlı tüm seferlerini iptal ederken, transit uçuşların rotalarını da Afrika veya Kuzey Avrupa koridorlarına kaydırarak güvenli bölgeleri tercih etti.

9-) Birleşmiş Milletler ve küresel güçler kriz karşısında nasıl bir diplomatik pozisyon aldı?

Uluslararası diplomasi koridorlarında adeta kırmızı alarm verildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, çatışmaların geri dönülemez bir bölge savaşına evrilmesinden duyduğu derin endişeyi dile getirerek taraflara ‘azami itidal’ ve ‘acil müzakere masasına dönüş’ çağrısında bulundu. Bölgedeki arabulucu ülkeler diplomatik temas trafiğini hızlandırırken, Avrupalı güçler deniz geçiş serbestisinin derhal yeniden tesis edilmesini talep eden ortak bildiriler yayımladı.

10-) Orta Doğu artık geri dönülemez bir kırılma noktasında mı?

Sahadaki mevcut göstergeler, krizin bir yıpratma savaşından ziyade kapsamlı bir bölgesel savaşı tetikleme potansiyelinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Tarafların doğrudan birbirlerinin ana askeri komuta merkezlerini ve lojistik üslerini hedef alması, diplomatik esneklik payını tamamen yok ediyor. İran'ın boğazı kapatma restine karşılık ABD'nin askeri baskıyı artırma kararlılığı, her iki gücün de geri adım atmayan pozisyonlarıyla birleştiğinde, Orta Doğu'yu ucu açık ve kontrolü imkansız askeri bir sarmalın içine çekiyor.

Liderlerin restleşmesi: ABD ve İran hattından resmi açıklamalar

Askeri harekatın ardından kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, "Ateşkes resmi olarak bitmiştir" diyerek diplomatik iplerin koptuğunu ilan etti. Sosyal medya hesabı üzerinden de sert tonlu mesajlar yayımlayan Trump, ABD ordusuna net talimatlar verildiğini, İran'ın deniz ticaretini tehdit etmeye devam etmesi durumunda askeri baskının bir yıl boyunca kesintisiz sürdürüleceğini ve askeri altyapının tamamen kullanılmaz hale getirileceğini vurguladı.

İran cephesinde ise babasının ardından göreve gelen yeni dini lider Ayetullah Mücteba Hamaney, televizyondan yayımlanan konuşmasında net bir intikam sözü verdi. Hamaney, yapılan bu saldırıların karşılıksız kalmayacağını ve bunun ulusal bir irade olduğunu belirtirken, İran Dışişleri Bakanlığı da ABD bombardımanlarını bir savaş suçu olarak nitelendirerek Birleşmiş Milletler nezdinde mutabakatın açıkça ihlal edildiğini savundu.