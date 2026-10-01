100 yıl sonra bir ilk: Ukrayna'da çelik fabrikaları sustu
Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları nedeniyle metalürji sektöründeki kriz derinleşti. Ülkede eylül ayında bir hafta boyunca hiç çelik üretilemediği bildirildi. Zaporojstal tesisinin faaliyetlerini durdurmasının ardından Krivoy Rog'daki dev tesisin de mevcut koşullarda yeniden çalıştırılamayacağı açıklandı.
Ukrayna'nın metalürji sektöründe savaşın etkileri giderek ağırlaşıyor. Ülkede son 100 yıl içinde ilk kez bir hafta boyunca hiçbir tesiste çelik üretimi gerçekleştirilemediği bildirildi. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin sözcüsü Yuliya Mendel, eylül ayında yaşanan bu gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.
Rus saldırıları fabrikaları vurdu
Ülkedeki çelik üretimi yakın döneme kadar ArcelorMittal'in Krivoy Rog'daki tesisi, Metinvest Grubu bünyesindeki Zaporojstal fabrikası ve bazı küçük işletmelerde sürüyordu. Ancak Rus ordusunun düzenlediği saldırıların ardından Zaporojstal metalürji tesisinin ağustos ayında operasyonlarını durdurduğu aktarıldı.
Ukrayna çelik sektöründe üretim tamamen kesildi
Metinvest İcra Kurulu Başkanlığı Ofisi Başkanı Aleksandr Vodoviz, yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna'nın çelik endüstrisinden tamamen yoksun kaldığını belirtti. Üretimin durması, savaşın ülkenin sanayi altyapısı üzerindeki etkisini de yeniden gündeme getirdi.
Dev tesis için yeniden üretim belirsiz
Lüksemburg merkezli ArcelorMittal de Ukrayna hükümetine resmi bildirimde bulundu. Şirket, Krivoy Rog'daki büyük tesisinde faaliyetlerin güvenli ve sürdürülebilir biçimde yeniden başlatılmasının mevcut koşullarda mümkün olmadığını açıkladı. ArcelorMittal, mevcut durumun yaklaşık 1 milyar dolarlık varlık kaybına yol açmasının beklendiğini bildirdi.
Savaşın ekonomik etkisi büyüyor
Ukrayna'da çelik üretiminin tamamen durması, Rus saldırılarının ülkenin kritik sanayi kolları üzerindeki etkisini ortaya koydu. Metalürji tesislerinin faaliyetlerine ara vermesiyle birlikte Ukrayna ekonomisindeki savaş kaynaklı baskının daha da ağırlaştığı bildirildi.