101 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin kadını oldu!

Dünyanın en zengin kadınının ismini çok az kişi duymuş olsa da, o 101 milyar dolarlık servetiyle zirvede oturuyor.

ABD’nin Arkansas eyaletinden 75 yaşındaki Alice Walton, L’Oreal varisi Françoise Bettencourt Meyers’i geride bırakarak dünyanın en zengin kadını ünvanını aldı.

Alice Walton, Walmart’ın kurucusu Sam Walton’ın kızı. Babasının ölümünden önce şirket hisselerini aile ortaklığına devretmesiyle Walton çocuklarının her biri yüzde 20 pay sahibi oldu.

Böylece Alice, kardeşleri Rob ve Jim Walton ile yeğeni Lukas’la birlikte neredeyse 400 milyar dolarlık aile servetinin ortağı oldu.

Walmart'ın hisseleri arttı, serveti katlandı

Forbes’a göre Walton’un serveti 2024’te Walmart hisselerinin yüzde 40 artmasıyla 28,7 milyar dolar yükseldi ve toplamda 101 milyar dolara ulaştı. Onu 81,6 milyar dolarla Françoise Bettencourt Meyers, 74,2 milyar dolarla Julia Koch takip ediyor.

Dünyadaki milyarderlerin sadece yüzde 13’ü kadın. Ancak Alice Walton’un hikayesi, bu tabloyu değiştirebilecek güçlü bir örnek oluşturuyor.

Hayır işlerine ve sanata öncelik veriyor

Servetini yalnızca Walmart’tan elde etmekle kalmayan Walton, yıllar içinde varlığını büyütmeyi başardı. Ancak lüks bir hayat yerine sanat ve hayır işlerine yönelmeyi tercih ediyor.

Andy Warhol, Norman Rockwell ve Georgia O’Keeffe gibi sanatçıların eserlerinden oluşan dev bir özel koleksiyona sahip. Ayrıca Temmuz ayında memleketinde açılan Alice L. Walton Tıp Fakültesi’ni finanse ediyor.

İlk beş mezun sınıfın eğitim ücretleri tamamen onun tarafından karşılanacak.