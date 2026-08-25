101 yaşındaki büyükanne uyuşturucu ticaretinden yakalandı! “Dükkanım yandı, bu işe başladım”

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Üzerinden 90 gram skunk çıktı

Nijerya Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon kapsamında 101 yaşındaki Esther Ogunmabo’yu gözaltına aldı.

Operasyonda Ogunmabo’nun üzerinde paketlenmiş halde yaklaşık 90 gram skunk ele geçirildi. Güçlü bir kenevir türevi olarak bilinen skunkın perakende satışının yapıldığı belirlendi.

“Dükkanım yandı, uyuşturucu satmaya başladım”

Ogunmabo, ifadesinde uyuşturucu ticaretine maddi sıkıntılar nedeniyle başladığını söyledi. Yaşlı kadın, kendisine ait dükkanın çıkan yangında kullanılamaz hale gelmesinin ardından bu işe yöneldiğini belirtti.

Ogunmabo, Lagos’ta yaşayan kızının kendisine yaklaşık dört günde bir uyuşturucu temin ettiğini, kendisinin de aldığı maddeleri perakende olarak sattığını ifade etti.

Kızı da gözaltına alındı

Yetkililer, sevkiyatı organize ettiği tespit edilen Ogunmabo’nun kızını da gözaltına aldı.

101 yaşındaki kadın ise yaşı dikkate alınarak kefaletle serbest bırakıldı ve danışmanlık hizmetine yönlendirildi.

Yetkililer, 101 yaşındaki bir kişinin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olarak yakalanmasını son derece sıra dışı bir olay olarak değerlendirdi.