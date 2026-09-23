11 Afrika ülkesi Sahra Çölü'ne karşı birleşti: Senegal'den Cibuti'ye 8.000 kilometrelik dev yeşil hat

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İklim krizi, kuraklık ve arazi bozunumuyla mücadele eden Afrika kıtası, tarihin en iddialı çevre ve kalkınma hamlelerinden birini sürdürüyor. Sahra Çölü'nün hemen güneyindeki Sahel kuşağı boyunca hayata geçirilen proje; Batı Afrika'dan Doğu Afrika Boynuzu'na kadar uzanan devasa bir coğrafyayı kapsıyor.

Senegal'den Cibuti'ye uzanan 8.000 kilometrelik hat

Doğuda Cibuti'den batıda Senegal'e kadar uzanan devasa girişim; Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çad, Sudan, Eritre ve Etiyopya olmak üzere toplam 11 ülkenin ortaklığında yürütülüyor. Yaklaşık 8.000 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre genişliğinde tasarlanan bu yeşil hat, çöl kumlarının verimli otlaklara ve tarım alanlarına geçişini fiziki olarak engellemeyi amaçlıyor.

Sadece ağaçlandırma değil bütünsel kalkınma projesi

İlk aşamada yalnızca bir ağaç dikme çalışması olarak planlanan girişim, zamanla kapsamlı bir kırsal kalkınma modeline dönüştü. Proje bünyesinde su tutma göletlerinin inşası, otlak yenileme faaliyetleri ve yerel halkın sürdürülebilir tarım yapabileceği alanların oluşturulması da yer alıyor.

100 milyon hektar toprak kurtarılacak, 10 milyon iş imkanı doğacak

Ekolojik dengenin yeniden kurulmasının yanı sıra devasa hamlenin 2030 yılına kadar 100 milyon hektarlık çorak araziyi yeniden doğaya ve tarıma kazandırması öngörülüyor. Atmosferden 250 milyon ton karbon emilimi sağlaması hedeflenen projenin, kırsal bölgelerde 10 milyon kişiye yeşil iş imkanı oluşturarak kuraklık kaynaklı iklim göçlerinin de önüne geçmesi bekleniyor.