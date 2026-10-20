11 bin 300 metrede acil çıkış kapısını açmaya çalıştı, mahkemeden karar çıktı

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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'deki Daegu Bölge Mahkemesi, 22 Kasım 2025'te T'way Air hava yolu şirketine ait uçakta acil çıkış kapısını açmaya teşebbüs eden yolcu hakkındaki kararını açıkladı.

Havacılık Güvenliği Yasası'nı ihlal etmekle suçlanan yolcunun, uçak yaklaşık 11 bin 300 metre irtifada seyrederken acil çıkış kapısının mandalını kaldırmaya çalıştığı belirtildi.

Mahkeme, yolcuya 4 ay hapis cezası vererek cezanın infazını 2 yıl süreyle erteledi ve 80 saat kamu hizmetinde çalışma yükümlülüğü getirdi.

Kararda, sanığın kapıyı yalnızca bir kez açmaya teşebbüs etmesi ve uçuş sırasında kapının açılma ihtimalinin düşük olması nedeniyle eyleminin sınırlı tehlike oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi.