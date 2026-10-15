11 günlük yağış 40 dakikada düştü: Tünelde araçlar birbirine girdi (Video)
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Sular altında kalan tünelde mahsur kalan 26 otomobil ve 2 otobüs birbirine girerken, toprak kayması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.
Sao Paulo'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle şehir merkezindeki Anhangabau Tüneli'ni su bastı. Tünelde mahsur kalan 26 otomobil ve 2 otobüs birbirine girdi. İtfaiye ekipleri, tünelde mahsur kalan 4 kişiye ulaşmak için kurtarma botlarını kullandı.
Havalimanında uçuşlar iptal edildi
Şiddetli yağışın kentte günlük yaşamı olumsuz etkilediği bildirildi. Congonhas Havalimanı'ndaki uçuşlar da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kent merkezine ekim ayında yaklaşık 11 günde yağması beklenen yağmurun yalnızca 40 dakika içinde düştüğü belirtildi.
Toprak kaymasında bir kadın hayatını kaybetti
Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vila Brasilandia bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında bir ev toprak altında kaldı. Olayda bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.