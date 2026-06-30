Netflix'i dolandıran ünlü yönetmene 2,5 yıl hapis cezası verildi

2013 yapımı 47 Ronin filmiyle tanınan Hollywood yönetmeni Carl Rinsch hakkında, Netflix’i milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla yürütülen davada karar açıklandı.

Aralık ayında federal dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan mahkum edilen Rinsch, tamamlanması planlanan White Horse adlı bilim kurgu dizisi için aldığı 11 milyon doları yapım yerine kişisel harcamalarına aktardığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılık dosyası ortaya çıktı

Savcılık dosyasına göre Rinsch, Netflix'ten aldığı parayı kişisel hesabına aktararak lüks otomobiller, saatler, kıyafetler ve ev eşyaları satın aldı. Yönetmenin yalnızca iki yatağa 638 bin dolar harcadığı belirtildi.

“Zarar verdiğimi kabul ediyorum”

Mahkemede savunma yapan 48 yaşındaki Rinsch, yaşadığı akıl sağlığı ve ilaç sorunlarının davranışlarını etkilediğini öne sürdü. Özür dileyen yönetmen, "Bu süreç beni sağlığım, muhakemem ve hayatımla ilgili şeylerle yüzleşmeye zorladı" ifadelerini kullanarak, "Gerçek bir zarar verdiğimi kabul ediyorum. İçinde bulunduğum durumun tehlikesini fark edemedim" dedi. Savcılık ise Rinsch'in motivasyonunun "saf açgözlülük" olduğunu savundu.