11 yıl sonra ilk ziyaret! Şi Cinping, Trump bizzat karşıladı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan'ı taşıyan uçak, Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews askeri üssüne indi.

ABD Başkanı Donald Trump, duyurulan program kapsamında Çin liderini karşılamak üzere piste geldi.

ABD başkanlarının yabancı mevkidaşlarını havalimanında karşılaması teamüllerin dışında bir uygulama olarak değerlendirilirken, söz konusu adım Pekin yönetimine verilen protokol ağırlığının göstergesi olarak yorumlandı.

Resmi temaslar üç gün sürecek

Şi'nin 23-25 Eylül tarihlerini kapsayan Washington temasları yoğun bir diplomasi trafiğine sahne olacak. Beyaz Saray tarafından paylaşılan programa göre iki lider, 24 Eylül'de resmi karşılama töreninde bir araya gelecek. Askeri tören ve ikili görüşmelerin ardından akşam saatlerinde Şi onuruna devlet yemeği verilecek. Ziyaretin son gününde ise iki liderin Ulusal Arşivler'i (National Archives) ziyaret etmesi planlanıyor.

Bu ziyaret, Çin devlet başkanlığı düzeyinde Washington'a 10 yıldan uzun bir süredir yapılan ilk devlet ziyareti olma özelliği taşıyor.

Gündemde ticaret, yapay zeka ve yarı iletkenler bulunuyor

Liderlerin yüz yüze gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ekonomik ve ticari ilişkiler ana gündem maddelerini oluşturacak. Görüşmelerde karşılıklı gümrük tarifeleri, küresel nadir toprak elementleri tedarik zinciri ile teknoloji rekabeti kapsamındaki yarı iletkenler ve yapay zeka kısıtlamalarının masaya yatırılması öngörülüyor.

Tayvan ve İran başlıkları ele alınacak

Görüşmeler yalnızca ekonomi ve teknoloji alanıyla sınırlı kalmayacak. İki ülke ilişkilerinde hassasiyetini koruyan Tayvan meselesinin yanı sıra Çin ile İran arasındaki ilişkiler ve Orta Doğu'daki gelişmeler de liderlerin gündeminde yer alacak. Ziyaret, taraflar arasında ticaret ve bölgesel güvenlik konularındaki görüş ayrılıklarının devam ettiği bir dönemde gerçekleşiyor.