11 yıllık dönem sona erdi: Çin'de elektrikli araç bataryalarına vergi

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Çin, elektrikli araç sektörüne yönelik teşvik politikasında yeni bir adım attı. Yeni enerji araçlarında kullanılan lityum iyon bataryalar için 11 yıldır uygulanan tüketim vergisi muafiyeti sona erdirildi. Yeni düzenleme kapsamında lityum iyon bataryalara 1 Eylül 2026'dan itibaren yüzde 2 tüketim vergisi uygulanmaya başladı. Vergi oranının Eylül 2027'de yüzde 4'e yükseltilmesi öngörülüyor.

11 yıllık vergi avantajı sona erdi

Lityum iyon bataryalara yönelik vergi muafiyeti 2015 yılında, yüzde 4 oranındaki tüketim vergisinden istisna sağlanması amacıyla uygulanmaya başlanmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte 11 yıl boyunca sürdürülen bu avantaj değiştirildi. Böylece Çin, elektrikli araçların en önemli bileşenlerinden biri olan lityum iyon bataryalarda yeniden vergi uygulamasına geçti.

Yeni teknoloji bataryalara muafiyet

Çin'in düzenlemesinde tüm batarya teknolojileri aynı kapsamda değerlendirilmiyor. Sodyum iyon ve katı hâl bataryalar ile yakıt hücreleri, 1 Eylül 2026'dan 31 Aralık 2028'e kadar tüketim vergisinden muaf tutulacak. Böylece vergi politikasında daha yeni batarya teknolojilerine yönelik destek devam edecek.



Elektrikli araçlarda maliyet baskısı

Lityum iyon bataryalara getirilen verginin elektrikli araç üreticilerinin maliyetlerini etkileyebileceği belirtiliyor. Nikkei Asia'nın aktardığı bilgilere göre EVE Energy, yüzde 2'lik vergiyi batarya satış fiyatlarına yansıtmayı planlıyor. Vergi değişikliğinin tedarik zincirinin farklı aşamalarında maliyet paylaşımını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Çin elektrikli araç teşviklerini azaltıyor

Batarya vergisindeki değişiklik, Çin'in yeni enerji araçlarına yönelik teşvikleri kademeli olarak azaltma politikasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Ülkede yeni enerji araçları için uygulanan satın alma vergisi muafiyetleri de aşamalı olarak sona eriyor. 2026'dan itibaren yüzde 5 olarak uygulanan verginin Ocak 2028'de içten yanmalı araçlarla aynı seviyeye, yüzde 10'a çıkarılması planlanıyor.

Vergi artışı satışları etkileyebilir

Vergi avantajlarının azaltılmasının elektrikli araç fiyatlarına yansıması, tüketici talebi açısından da önem taşıyor. Nikkei Asia'nın aktardığı verilere göre Çin'de yeni enerji aracı satışları 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 10 geriledi. Teşviklerin azalmasıyla birlikte sektördeki maliyet ve rekabet baskısının artabileceği belirtiliyor.

İhracatta da teşvikler azalıyor

Çin'in elektrikli araç bataryalarına yönelik vergi politikasındaki değişiklik, ihracat tarafındaki düzenlemelerle de aynı döneme denk geliyor. Batarya ihracatçılarına yönelik vergi indirimi nisanda yüzde 9'dan yüzde 6'ya düşürüldü. Söz konusu indirimin ocak ayında tamamen kaldırılması planlanıyor.

Çin elektrikli araçta liderliğini sürdürüyor

Çin, yeni enerji araçlarında küresel ölçekteki güçlü konumunu koruyor. Ülke, 2025 yılında ihracat dahil yeni enerji aracı satışlarında üst üste 11'inci kez dünya lideri oldu. Yeni enerji araçlarının Çin'deki toplam yeni araç satışları içindeki payı yüzde 48'e ulaştı. Bu oran 2020'de yüzde 5 seviyesindeydi.

Sektörde yeni dönem başlıyor

Lityum iyon bataryalarda 11 yıllık vergi avantajının sona ermesi, Çin'in elektrikli araç sektöründeki teşvik politikasında önemli bir değişiklik oluşturuyor. Yeni düzenlemeyle olgunlaşan teknolojilere yönelik vergi avantajları azaltılırken, sodyum iyon ve katı hâl bataryalar gibi daha yeni teknolojilere yönelik geçici muafiyetler korunuyor.