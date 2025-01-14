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114 kişi ölmüştü! Rusya'daki terör saldırısı soruşturmasında 27 şüpheli bulunuyor

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda 114 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 27 şüphelinin soruşturma dosyasında yer aldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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114 kişi ölmüştü! Rusya'daki terör saldırısı soruşturmasında 27 şüpheli bulunuyor
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Rus gazetesi Rossiyaskaya Gazeta'ya röportaj veren Bastrıkin, Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda geçen yıl silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bastrıkin, soruşturma dosyasında 27 şüphelinin yer aldığını belirterek, "Terör saldırısının organizasyonu, hazırlanması ve finansmanında yer alan diğer şahışlar da tespit ediliyor. Şüpheliler arasında finansal bağlantılar tespit edildi." ifadelerini kullandı.

⁠Moskova'daki terör saldırısı

Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart 2024'te silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

144 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 12 kişinin tutuklandığı bildirilmişti.

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