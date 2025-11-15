114 yıl sonra üretimi durduruyor: Kraliyet ailesine kask üretiyordu!

The Telegraph’ın haberine göre, İngiltere merkezli binicilik kaskı üreticisi Charles Owen, 114 yıllık üretim tarihine rağmen ülke içindeki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Kraliyet Ailesi’nin resmi kask tedarikçisi olan şirket, aynı zamanda binicilik kulüplerindeki çocukların neredeyse tamamına koruyucu başlık sağlıyor.

Wrexham merkezli şirketin CEO’su Dave Derby, bu hafta müşterilere gönderdiği notta, kira anlaşmazlığı nedeniyle aralık ortasında İngiltere’deki üretimin sona ereceğini bildirdi. Derby, yeni bir fabrika arayışının sürdüğünü ancak kask üretimindeki yüksek teknik karmaşıklık nedeniyle üretimin ülkede devam edemeyeceğini belirtti. Şirketin bazı koruyucu ekipmanları ise Çin’de üretilmeye devam edecek.

Üretimi duran modeller

Bu gelişme, binicilik camiasında büyük üzüntü yarattı. İngiliz Binicilik Birliği İcra Direktörü Claire Williams kararı “son derece üzücü” olarak nitelendirdi.

Şirket, Kral’ın resmi “koruyucu başlık” tedarikçisi olarak Kraliyet Beratı’na sahip. İlk beratını 1983’te Kraliçe II. Elizabeth’ten alan Charles Owen, uzun yıllardır özellikle geleneksel velur avcı şapkalarıyla tanınıyor. Bu ürünlerin en pahalı modeli olan Fian, 249 sterlinden satılıyor. Üretimi duracak olan modeller de bu İngiltere yapımı geleneksel şapkalar olacak.

Modern ürünler arasında yer alan ve uluslararası güvenlik sertifikalarına sahip Kylo modeli ise 128 sterlinden satılıyor. Bu modeller Çin’de üretildiği için satışta kalmaya devam edecek.

“Son derece zor bir karar”

Şirketin geçmişi 1911 yılına dayanıyor. Kurucusu Charles Owen, Londra’nın doğusunda gece derslerinde şapka yapımını öğrendikten sonra tropikal bölgeler için pith kaskları üretmeye başlamıştı. Zamanla motor sporları için kask üreten şirket, bugün binicilik kasklarıyla bilinir hale geldi.

Charles Owen’ın müşteri listesi arasında ABD’li milli binici Jessica Springsteen ve Prenses Anne’in kızı Zara Tindall da bulunuyor. Tindall’ın kullandığı Halo modeli 370,5 sterlin fiyat etiketi taşıyor ve İngiltere’de üretildiği için geleceği belirsiz.

CEO Derby, yaptığı açıklamada “Büyük bir üzüntüyle, gelecek aydan itibaren Birleşik Krallık’taki üretimi durdurma kararını paylaşmak zorundayım” dedi. Üretim tesisinde kullanılan ekipmanın ve makine parkının çok yüksek olduğunu, bu nedenle taşınmanın son derece komplike bir süreç yarattığını vurguladı.

İngiltere’deki binicilik toplulukları sosyal medyada karara tepki gösterdi. Shropshire’dan Clare Jones, “Bir İngiliz üretimi daha kayboluyor” derken; Suffolk’tan Becky Ashton “Bu berbat bir haber. Kendim veya çocuklarım için başka bir marka takmam” ifadelerini kullandı.

Ekonomik zorluk üretimi vurdu

Charles Owen, 2024 yıllık raporunda güçlü finansal sonuçlar açıklamıştı. Şirketin cirosu 6,5 milyon sterlinden 8,2 milyon sterline yükseldi. Kar ise 70 bin sterlinden 1,75 milyon sterline çıktı. Ancak yönetim, İngiltere’de üretim maliyetlerinin yurtdışına göre çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Raporun ilgili bölümünde, “İngiltere’de işçilik maliyetleri her zamanki gibi yüksek ve kontrol edilmesi giderek zorlaşıyor” denildi.

Şirket, 2019’da yaşamını yitiren Oxford eğitimli güvenlik öncüsü Roy Burek’in liderliğinde büyümüştü. O günden bu yana yönetimi oğlu Owen Burek sürdürüyor.