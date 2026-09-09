12 Batılı ülkenin İsrail yerleşimlerine yaptırım kararına Trump’tan itiraz gelmedi

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İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun bilgi sahibi kaynaklardan aktardığı haberine göre, İngiltere Başbakanı Andy Burnham yaptırım kararını açıklamadan önce ABD Başkanı Trump ile görüşerek süreç hakkında bilgi verdi. Görüşmeye vakıf iki kaynak, Trump'ın herhangi bir itirazda bulunmadığını ve Burnham'dan bu hamleden vazgeçmesini talep etmediğini kaydetti.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Florida eyaletinin Miami kentinde, Kolombiya'ya hareket etmeden önce gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken İngiltere'nin kararını kınamaktan kaçınmasına dikkat çekildi.

Aynı şekilde, ABD'li yetkililer ve Batılı diplomatlar, Trump yönetiminin İngiltere'nin gasbedilen Filistin topraklarındaki yerleşimlere yönelik yeni yaptırımlarını engellemeye çalışmadığını aktardı.

Beyaz Saray'ın bu tutumu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik politikalarından duyulan rahatsızlığın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Haberde, ABD’li yetkililerin, yaptırım paketini doğrudan onaylamasalar dahi Netanyahu hükümetinin politikalarına ilişkin duydukları endişeleri İngiliz mevkidaşlarıyla paylaştıkları belirtildi.

ABD'li yetkili, Huckabee'nin açıklamasıyla Beyaz Saray'ın pozisyonu arasına mesafe koydu

Öte yandan, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de BBC'ye verdiği mülakatta İngiltere'nin yaptırım kararının "mantık dışı ve Yahudi halkına karşı ayrımcılık" olduğunu savunmuştu.

Huckabee'nin "İngiltere samimiyse Kuzey Kore, Çin ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar nerede?" sözlerine karşılık Kanal 12’ye konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Büyükelçi Huckabee'nin ifadeleri Beyaz Saray veya Dışişleri Bakanlığı ile koordine edilmemiştir." diyerek büyükelçinin sözleriyle aralarına mesafe koyduklarını bildirdi.

Netanyahu'nun yasa dışı E1 projesine karşı misilleme

Batılı ülkelerin bu hamlesi, Netanyahu hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan kritik E1 bölgesinde gasbedilen Filistin toprakları üzerinde yeni bir yasa dışı yerleşim inşa etme planına karşı misilleme niteliği de taşıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı fiziken birbirinden ayırarak gelecekte kurulacak Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü imkansız kılacak olan E1 projesine, ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimler geçmişten bu yana karşı çıkıyordu.

Bununla birlikte Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te Trump görevdeyken onaylamıştı.

İsrail'in E1 projesine karşı çıkan İngiltere ile birlikte Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç dışişleri bakanları, yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlerin ticaretini yasaklama yönünde ortak adım atacaklarını duyurmuştu.

İsrail'den İngiltere'nin konsolosluğunu kapatma kararı

İsrail, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, konsolosluğun kapatılması kararının yanı sıra, Kiryat Gat'taki Gazze'de ateşkesin denetlenmesi için oluşturulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden İngiltere temsilcilerinin çıkarılacağını söylemişti.

Saar, İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetimine bağlı güçlerin eğitimine yönelik faaliyetlerini de durdurma kararı aldıklarını duyurarak, "İsrail karşıtı faaliyetlere karıştıkları" gerekçesiyle büyük çoğunluğu milletvekili olan İngiliz vatandaşı 12 kişinin İsrail'e girişini yasaklayacaklarını kaydetmişti.