  3. 12 bin yıl sonra ilk patlama (Video)
12 bin yıl sonra ilk patlama (Video)

Etiyopya'nın Afar bölgesindeki Hayli Gubbi Yanardağı'nda 12 bin yıldır kayıt altına alınan ilk patlamanın gözlemlendiği bildirildi.

Toulouse Volkanik Kül Danışma Merkezi (VAAC) tarafından yapılan duyuruda, Etiyopya'nın kuzeyindeki Afar bölgesinde yer alan Hayli Gubbi Yanardağı'nın faaliyete geçtiği açıklandı.

Yetkililer, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ancak volkanik patlamanın bölgedeki hayvancılık faaliyetleri üzerinde ekonomik sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Bu yanardağın daha önce kayda geçmiş herhangi bir püskürmesinin bulunmadığını aktaran yetkililer, çevre köylerin kül tabakasıyla kaplandığını belirtti.

12 bin yıl sonra ilk patlama (Video) - Resim : 1

Smithsonian Enstitüsü Küresel Volkanizma Programı da Hayli Gubbi'nin, yaklaşık 12 bin yıl önce Buzul Çağı'nın sona ermesinden bu yana süregelen Holosen Dönem’de bilinen herhangi bir patlamasının olmadığını doğruladı.

12 bin yıl sonra ilk patlama (Video) - Resim : 2

