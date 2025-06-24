12 günün sonunda gelen ateşkes bozuldu mu? İsrail, füzeyle vurdu dedi, İran yalanladı

ABD Başkanı Trump’ın duyurduğu ateşkes kararının ardından önce İran medyası ateşkesin başladığını bildirdi, ardından İsrail hükümeti de ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Ancak tansiyon kısa sürede yeniden yükseldi. İsrail ordusu, İran’dan füze atıldığını ve ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığını iddia etti.

İsrail ordusu, saat 10:30 sıralarında yaptığı açıklamada İran'dan İsrail'e füze ateşlendiğini, ülkenin kuzeyinde sirenler çaldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yeni füze atışlarının tespit edildiği ileri sürüldü.

"İran'dan ateşlendiği öne sürülen füzeler nedeniyle" sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından, Hafya başta olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenler devreye girdi.

İsrail basını, İran'dan 2 füze fırlatıldığını ve bunların hava savunma sistemlerince ima edildiğini iddia etti. Haberde ayrıca İsrail'in kuzeyinde herhangi bir isabet olmadığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu bir süre sonra halka sığınaklardan çıkabileceklerini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Katz da İran’ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürerek İsrail ordusuna Tahran’daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı: Ateşkes ihlalinde şiddetle karşılık vereceğiz

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, katıldığı durum değerlendirmesi oturumunda, "İran'ın ateşkesi feci biçimde ihlali karşısında, şiddetle karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonu İran'dan İsrail'e füze atıldığı iddiasını yalanladı

İran devlet medyası, ateşkes sonrası İran’dan füze atıldığı yönündeki İsrail’in resmi iddiasını yalanladı.

Devlet televizyonunun konuya ilişkin haberinde, İsrail'e füze atıldığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Haberde, 'Siyonist rejime, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan işgal topraklarına füze atıldığına ilişkin haberler doğru değil." ifadesi kullanıldı.

İran: Ateşkese rağmen İsrail saldırdı

İran'dan son yapılan açıklamada "Ateşkese rağmen İsrail saat 09.00'a kadar ülkeye saldırılarını sürdürdü" denildi.

İran: Düşmanın herhangi bir saldırganlık eylemine kararlı yanıt vermeye hazırız

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada da "Düşmanın herhangi bir saldırganlık eylemine kararlı yanıt vermeye hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Ateşkes sürecinde neler yaşandı?

İran medyası ateşkesin başladığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını açıkladı.

Fars Haber Ajansı, Telegram sayfasından gelişmeyi "Ateşkesin Başlangıcı" başlığıyla duyurdu.

Duyuruda, "İran’ın son füzelerinin isabet etmesi, siyonistlerden çok sayıda ölü ve yaralı olmasının ardından, ateşkesin başlangıç zamanı Tahran saatiyle 07.30 diye belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Saldırmazlarsa saldırmayız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise yaptığı açıklamada, “Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Bu savaşı başlatan İsrail’di” dedi.

İsrail de ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı

İsrail hükümeti, İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump’ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gece saatlerinde Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ile gerçekleştirdiği toplantıda, İsrail'in İran'a saldırılarında "tüm hedeflerini gerçekleştirdiği" yönünde raporların sunulduğu belirtildi.

İran'daki "nükleer silah ve İran'ın füze programı çifte tehdidini ortadan kaldırdığını" ileri süren İsrail, ABD Başkanı Trump'ın sunduğu İran ile karşılıklı ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı.

İsrail'in ateşkese yönelik her türlü ihlale "sert karşılık vereceği" de iddia edildi.

İran basınında ateşkesin başladığına ilişkin haberler yer aldı ancak Tahran'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trump: Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından tek taraflı, "İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını" duyurmuş, sabah saatlerinde ateşkesin başladığını ifade etmişti.

Trump, gece saatlerinde duyurduğu İsrail ve İran arasındaki ateşkese ilişkin sosyal medya üzerinden sabah saatlerinde "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." ifadesini kullanmıştı.

İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

Ateşkesin başladığının duyurulmasının ardından İran'ın bir kez daha İsrail'e füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusu, İran'dan sabah erken saatlerde yeni balistik füze dalgasının başladığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e doğru yeni füzeler ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyinde çeşitli bölgelerde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Füzeler bir binaya isabet etti

İsrail basını, Trump’ın ateşkesin saatler içinde yürürlüğe gireceği duyurusunun ardından yapılan 6 misilleme dalgasında 15 civarında balistik füze atıldığını aktardı.

İsrail basını, füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) kentinde bir binaya isabet ettiğini kaydetmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzenin isabet ettiği binada ölü sayısının 4'e çıktığını, aralarında saldırı nedeniyle paniğe kapılanlar da dahil olmak üzere 20'si hafif 22 yaralı olduğunu açıkladı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.

İsrail basını: Son saldırı ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yapıldı

İsrail basını, 5 misilleme dalgasının ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı ateşkesin 07.00'de devreye girmesinden kısa bir süre önce, son balistik füze dalgasının ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra gerçekleştiğini öne sürdü.