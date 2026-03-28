12 ton çikolata çalındı: Piyasada kıtlık uyarısı

Dünya gıda devi Nestle’nin KitKat çikolataları çalındı. Şirket, Avrupa’da taşınan 413 bin 793 adet çikolatanın yüklü olduğu bir kamyonun geçen hafta çalındığını duyurdu. Yaklaşık 12 ton ağırlığındaki sevkiyatın, İtalya’dan Polonya’ya doğru yola çıktığı belirtildi.

Şirket, hırsızlığın zamanlamasına dikkat çekerek olayın Paskalya öncesinde mağazalarda KitKat bulunurluğunu etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, “Tüketiciler ne yazık ki bayram öncesinde favori çikolatalarını bulmakta zorlanabilir.” denildi.

Şirket, çalınan kamyonun ve içindeki ürünlerin henüz bulunamadığını açıkladı. Olayın nerede gerçekleştiğine dair detay verilmezken, yerel yetkililer ve tedarik zinciri ortaklarıyla birlikte soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Nestle, çalınan ürünlerin Avrupa genelinde kayıt dışı satış kanallarına düşebileceği uyarısında bulundu.

Şirket, her ürün üzerindeki parti kodları sayesinde çalınan çikolataların takip edilebileceğini belirterek, tespit edilmesi halinde yetkililere bildirilmesi çağrısı yaptı.