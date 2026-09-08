12 ülkeden İsrail’e karşı ortak yaptırım: Yasa dışı yerleşim ürünlerinin ticareti engellenecek

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İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşimleri hızla genişletmesi ve bölgede tırmanan yerleşimci şiddeti, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumu harekete geçirdi.

İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke, yasa dışı yerleşimlerle yapılan ticarete kısıtlama getirmek için ortak adım attı. İngiltere ayrıca yerleşimlerin finansmanına ve genişlemesine destek veren kişi ve şirketleri yaptırım kapsamına alacağını açıkladı.

12 ülkeden ortak açıklama

Ortak açıklamada İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki politikalarının iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye attığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki eylemleri, iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye atıyor. Yerleşimcilerin uyguladığı şiddet ve yerleşimlerin genişlemesi benzeri görülmemiş seviyelere ulaşırken durum hızla kötüleşiyor."

Açıklamada, özellikle E1 yerleşim projesi için ihale sürecinin başlatılması "kabul edilemez" olarak nitelendirildi.

Yasa dışı yerleşimlerle ticarete kısıtlama

12 ülke, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen yerleşimlerle yapılan mal ticaretine karşı ulusal veya Avrupa çapında tedbirler üzerinde çalıştıklarını duyurdu:

Bugün Fransa, İngiltere, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç, uluslararası hukuka göre yasa dışı olan yerleşimlerle yapılan mal ticaretine ulusal düzeyde kısıtlamalar getirme niyetlerini teyit ediyor veya bu yöndeki Avrupa çapındaki kısıtlamaları destekliyor. Ülkeler ayrıca kendi ulusal prosedürleri doğrultusunda benzer kısıtlamaları veya diğer önlemleri ciddi şekilde değerlendirmektedir.

Yerleşim faaliyetleri durdurulsun, ilhaka karşı çıkıyoruz

Ülkeler, iki devletli çözümün korunması gerektiğini belirterek Filistin topraklarının ilhak edilmesine ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı çıktı.

"Filistin topraklarının ilhakına ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açacak her türlü eyleme kesinlikle karşıyız."

İsrail hükümetine yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı da yapıldı:

İsrail hükümeti, yerleşimlerin genişletilmesine derhal son vermeli, şiddet uygulayan yerleşimcilerin eylemlerinden sorumlu tutulmasını sağlamalı ve İsrail güçlerine yönelik tüm şiddet iddialarını soruşturmalıdır.

Açıklamada ayrıca 7 Ekim saldırıları kınanırken İsrail'in meşru güvenlik çıkarlarının tanındığı ifade edildi. Antisemitizme karşı mücadele vurgusu yapılırken İsrail ve egemen, demokratik ve yaşayabilir bir Filistin devletinin güvenli ve uluslararası alanda tanınan sınırlar içinde yan yana yaşamasını öngören iki devletli çözüme destek yinelendi.

İngiltere’den İsrail’e sert tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, Avam Kamarası'ndaki konuşmasında İsrail hükümetini suçladı:

"İngiliz hükümeti, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde yerleşimciler tarafından Filistinlilere yönelik etnik temizlik yapıldığı görüşüne katılıyor. Ne yazık ki İsrail hükümeti çoğu zaman bu duruma göz yummuş, hatta daha da kötüsü, hükümetin bazı üyeleri Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini destekleyen açıklamalar yapmış ve eylemlerde bulunmuştur. İşgal altındaki bölgelerdeki yasa dışı yerleşim yerlerinden gelen ürünlere yönelik bir ithalat yasağı getireceğiz.

Fransa ve Kanada'nın da İngiltere ile birlikte hareket edeceğini söyleyen Miliband, "Bugün Fransa ve Kanada, İngiltere ile birlikte yasa dışı yerleşim yerlerinden gelen ürünlerin ithalatını da yasaklayacaklarını duyuruyor."

Miliband, İrlanda, Hollanda, Belçika, İspanya ve Norveç'in de yasak veya benzer önlemler konusunda daha önce adım attığını, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Polonya, Portekiz ve İsveç'in ise daha ileri tedbirleri destekleyeceğini söyledi.

Fransa’dan İsrail’e yaptırım adımı

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot da ülkesinin ortak adımda yer aldığını doğruladı.

"Fransa, benzer taahhütlerde bulunan diğer 11 ülkeyle birlikte, işgal altındaki Filistin Toprakları'ndaki İsrail yerleşimleriyle ticareti sonlandıracak."

Barrot, Fransa'nın ticari ilişkileri üzerinden mevcut duruma destek veremeyeceğini belirterek, "Fransa, ticareti yoluyla hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenliğini tehdit eden bir durumu destekleyemez" şeklinde konuştu.