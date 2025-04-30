12 yıldır komada olan efsane F1 pilotu Schumacher elini hareket ettirdi!

The Mirror'daki habere göre efsane pilotun imza katkısı, Sir Jackie Stewart'ın Alzheimer ve demans hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığı bir kampanya için gerçekleştirildi. Schumacher'in sadece baş harflerini attığı bu imzada eşi Corrina Schumacher'in de yardımı oldu. Ailesi suskunluğunu korusa da arkadaşları oldukça heyecanlandı...

"Sağlık durumuna dair olumlu bir işaret"

Schumacher'in eski takım arkadaşı Johnny Herbert, bu gelişmenin Schumacher'in sağlık durumuna dair olumlu bir işaret olabileceğini söyledi: "Kaska imza atması harika bir haber. Bu, yıllardır gördüğümüz en duygusal anlardan biri. Ailesi için çok uzun ve zorlu bir süreç oldu. Belki de onu tekrar bir Formula 1 hafta sonunda görebiliriz. Bu, yalnızca pisttekiler için değil tüm dünya için unutulmaz bir an olur."

85 yaşındaki üç kez dünya şampiyonu Sir Jackie Stewart ise imzanın önemine dikkat çekti: "Michael'in tedavisi olmayan bir hastalığa karşı başlattığımız bu yardım kampanyasına imza atarak destek vermesi müthiş. Eşi sayesinde bunu gerçekleştirebildik ve hayattaki tüm şampiyonların imzası tamamlanmış oldu."