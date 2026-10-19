13 bin taksicinin Uber’e açtığı dev tazminat davası reddedildi

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ABD merkezli ulaşım platformu Uber, İngiltere’nin başkenti Londra’da kendisine karşı açılan milyonlarca dolarlık hukuk mücadelesinde önemli bir kazanım elde etti. Londra Yüksek Mahkemesi, yaklaşık 340 milyon sterlin (453 milyon dolar) tutarındaki iki bağlantılı davanın düşürülmesine hükmetti.

2024 yılında açılan davalarda, yaklaşık 13 bin geleneksel siyah taksi sürücüsü ile faaliyetlerini sonlandırmış iki özel taşımacılık şirketi, Uber’in Londra’da faaliyet lisansı alırken Ulaştırma Kurumu’na (TfL) yanıltıcı ve hatalı bilgiler verdiğini öne sürmüştü.

Siyah taksi sürücüleri Uber’den neden tazminat istedi?

Davacı siyah taksi sürücüleri, Uber’in faaliyetlerinin kendi ticari işlerini olumsuz etkilediğini savunarak yaklaşık 200 milyon sterlin tazminat talep etti. Daha önce faaliyet gösteren Kabbie ve Iride adlı iki özel taşımacılık şirketi adına açılan diğer davada ise yaklaşık 140 milyon sterlinlik tazminat istendi. Böylece iki davadaki toplam talep yaklaşık 340 milyon sterline ulaştı.

Davacılar, Uber’in 2012 yılında Londra’da özel taşımacılık işletme lisansı alırken yetkililere yanlış veya yanıltıcı bilgi sunduğunu iddia etti. Uber ise suçlamaları reddederek davaların yasal başvuru süresinin dışında açıldığını savundu.

Mahkeme yasal süre gerekçesiyle karar verdi

Yargıç Simon Birt, davacıların öne sürdükleri usulsüzlükleri 2018’den önce öğrenebilecekleri sonucuna vardı. Davaların 2024 yılında açılması nedeniyle altı yıllık yasal süre sınırının aşıldığına hükmedildi. Mahkemenin kararı, Uber’in iddia edilen eylemlerinin hukuka uygun olup olmadığına ilişkin esas incelemesine dayanmadı. Davalar, başvuruların zamanında yapılmadığı gerekçesiyle reddedildi. Bu ayrım, kararın kapsamı açısından önem taşıyor. Mahkeme, Uber’in lisans başvurusu sırasında gerçekten yanıltıcı bilgi verip vermediği konusunda esastan bir hüküm kurmadı.

Uber karardan memnun, taksiciler yeni seçenekleri değerlendiriyor

Uber sözcüsü, davaların tamamen reddedilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek kararın uzun süredir devam eden hukuki meseleleri geride bıraktığını ifade etti. Davacıları temsil eden RGL Management ise karardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Şirket, taksi sürücülerinin hukuk ekibiyle birlikte atılabilecek diğer adımları değerlendirdiğini açıkladı. Karar, Uber’in Londra’daki geleneksel taksi sektörüyle uzun süredir devam eden hukuki mücadelesinde önemli bir aşama olarak görülüyor.

Uber’i yeni bir milyar sterlinlik dava bekliyor

Londra’daki tazminat davalarının reddedilmesi, Uber’in İngiltere’deki hukuki sorunlarının tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Şirketin gelecek hafta İngiliz vergi makamlarıyla 1 milyar sterlini aşan ayrı bir vergi uyuşmazlığında karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Böylece Uber, taksi sürücülerinin açtığı davalarda önemli bir kazanım elde ederken İngiltere’deki diğer hukuki süreçlerle de mücadele etmeyi sürdürecek.