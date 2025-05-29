13 yıl sonra bir ilk! ABD bayrağı, Şam’da yeniden göndere çekildi
ABD, 2012’den bu yana ilk kez Şam’da resmi temas kurdu. Suriye'nin başkenti Şam’daki ABD Büyükelçiliği konutunda, ABD bayrağı uzun yıllar sonra yeniden göndere çekildi.
Suriye haber Ajansı SANA’ya göre, başkent Şam'ın Ebu Rummene Mahallesi'nde bulunan ABD büyükelçilik konutunda, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin katılımıyla düzenlenen törende, Washington'un Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ülkesinin bayrağını göndere çekti.
Tören, konutun yeniden açılması kapsamında düzenlenen resmi program çerçevesinde gerçekleştirildi.
Şam Büyükelçiliği faaliyetlerini 2012 yılında durdurmuştu
ABD'nin Şam Büyükelçiliği, faaliyetlerini 2012'de güvenlik gerekçesiyle durdurmuştu.