130 km/s sınırı kalkacak mı? Avrupa’da gündem değiştiren hız önerisi

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Avrupa'da otoyollardaki hız sınırlarının düşürülmesine yönelik yeni bir öneri gündeme geldi. Avusturya NATO Genişleme Komitesi Başkanı Günther Fehlinger-Jahn, Avrupa Birliği ülkelerindeki otoyol ve ekspres yollarda azami hız sınırının 100 km/s'ye indirilmesini önerdi. Öneri, mevcut hız limitleri konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Hız sınırının 100 km/s olması önerildi

Gündeme gelen öneriye göre Avrupa Birliği genelindeki otoyol ve ekspres yollarda araçların ulaşabileceği azami hız 100 km/s ile sınırlandırılacak. Söz konusu teklif, özellikle bazı Avrupa ülkelerinde otoyollarda uygulanan daha yüksek hız limitlerinin değiştirilmesi anlamına geliyor. Ancak şu aşamada Avrupa Birliği tarafından alınmış bağlayıcı bir karar bulunmuyor.

Önerinin gerekçesi trafik güvenliği

100 km/s hız sınırı önerisinin temel gerekçeleri arasında trafik kazalarının azaltılması bulunuyor. Teklifi savunanlar, hız limitlerinin düşürülmesinin ölümlü ve ağır yaralanmalı kazaların sayısını azaltabileceğini belirtiyor. Yakıt tüketiminin azaltılması ve petrol ithalatına olan bağımlılığın düşürülmesi de önerinin gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Avrupa Birliği’nden henüz karar yok

Gündeme gelen teklif, Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş yeni bir düzenleme değil. Otoyollardaki azami hız limitleri konusunda üye ülkelerin kendi ulusal düzenlemeleri bulunuyor. Bu nedenle 130 km/s sınırının Avrupa genelinde otomatik olarak kaldırıldığı yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor.

Türkiye’deki sınırlar değişmedi

Gündeme gelen Avrupa önerisinin Türkiye'deki otoyol hız limitlerine yönelik doğrudan bir etkisi bulunmuyor. Türkiye'de otomobiller için bazı otoyollarda 130 km/s, bazı otoyollarda ise 140 km/s azami hız sınırı uygulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün güncel bilgilerinde bu sınırların ilgili otoyol güzergahlarına göre farklılık gösterdiği belirtiliyor.

Tartışmanın odağında yakıt tüketimi de var

Önerinin bir diğer gerekçesini enerji tüketiminin azaltılması oluşturuyor. Daha düşük hız limitlerinin yakıt tüketimini azaltabileceği ve bunun petrol ithalatına bağımlılığın düşürülmesine katkı sağlayabileceği savunuluyor.

Sürücülerin gözü resmi kararda

Avrupa'daki tartışmanın ardından gözler olası resmi düzenlemelere çevrildi. Ancak mevcut durumda Avrupa Birliği genelinde otoyollarda 130 km/s hız sınırını kaldıran veya tüm ülkelerde 100 km/s sınırı getiren bağlayıcı bir karar bulunmuyor. Bu nedenle gündemdeki teklif şimdilik bir öneri aşamasında.