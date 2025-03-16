14 Şubat’tan beri tedavi görüyordu! Papa'dan ilk fotoğraf geldi
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in ilk kez hastaneden fotoğrafı paylaşıldı.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.
Daha önce sevenlerine sesli mesaj yollayan Papa’nın bu kez Vatikan tarafından hastaneden ilk kez fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, Papa’nın hastanenin şapelinde olduğu görüldü.
Dünya