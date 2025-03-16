14 Şubat’tan beri tedavi görüyordu! Papa'dan ilk fotoğraf geldi

Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Daha önce sevenlerine sesli mesaj yollayan Papa’nın bu kez Vatikan tarafından hastaneden ilk kez fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, Papa’nın hastanenin şapelinde olduğu görüldü.