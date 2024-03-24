500 milyon dolarlık Bitcoin'i çöpe attı!

Galler'deki Newport kentindeki geri dönüşüm ve atık çöplüğü define avcılarının hedefi haline geldi. Tesiste 500 miyon dolarlık Bitcoin olduğuna inanılıyor. Yetkililer ise define avcılarının metal dedektörlü girişimlerine karşı alarma geçti.

Bugünkü değeri 412 milyon sterlin

Erken dönem kripto yatırımcısı 38 yaşındaki James Howells, bu tesiste olduğunu iddia ettiği Bitcoin'leri için yasal mücadele başlattı. Howells, on yıl önce 8 bin Bitcoin'i sakladığı sabit diski yanlışlıkla çöpe attı. Howells, çöpe atıldığında Bitcoin'lerin değerinin 4 milyon sterlin olduğunu söylemişti. Bitcoin'lerin değeri bugün itibarıyla 412 milyon sterline denk geliyor.

Belediye tarafından işletilen çöplüğün yetkilileri de bazı adımlar hayata geçirdi. Yaklaşık 412 milyon sterlinlik Bitcoin sakladığına inanılan çöp sahası, define avcılarından korunmaya çalışıyor. Bu çerçevede saha güvenliği artırıldı ve 24 saat kameralarla izlenmeye başladı.

100 bin ton çöpün kazılması gerekiyor

Howells'in servetini kurtarma çabalarının sonucu belirsizliğini korurken, çimenli tepelerin altına gömülü en az 100 bin ton çöpün kazılmasının gerektiği belirtiliyor.

Newport Belediye yetkilileri ise kazılması istenilen alanla ilgili endişelerini dile getirdi. Yetkililer, Howells'in sabit diskinin tesiste olduğuna dair kanıt bulunmadığını ifade ederek, kazıların çevreye zarar vereceğini dile getirdi.

2024 yılında yükselişini sürdüren Bitcoin, bugün itibarıyla 64 bin 972 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, mart ayında 74 bin dolar bandına kadar yaklaşmıştı.